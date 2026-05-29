Jasamarga Siapkan TIP untuk Masa Libur Iduladha 2026

Pada masa libur panjang Hari Raya Iduladha 2026, Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) telah mempersiapkan sejumlah Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area yang dapat digunakan oleh pengguna jalan.

Fasilitas-fasilitas tersebut termasuk toilet, area parkir, tempat ibadah, serta tenant makanan dan kebutuhan perjalanan lainnya, semuanya dapat digunakan secara gratis. Selain itu, pengguna jalan menuju kawasan Puncak melalui Jalan Tol Jagorawi dapat menggunakan TIP di KM 10, KM 35, dan KM 45. JMT juga mencatat bahwa arus kendaraan selama libur panjang Iduladha mulai didominasi oleh kendaraan yang kembali menuju wilayah Jabodetabek.

Sebanyak 164.273 kendaraan tercatat kembali menuju Jabodetabek melalui empat gerbang tol (GT), yakni GT Cikupa arah Jakarta, GT Ciawi 2, GT Halim, dan GT Cikunir 6. Jumlah tersebut meningkat 13,48 persen dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 144.754 kendaraan. Peningkatan tertinggi terjadi di GT Cikunir 6 dengan volume lalu lintas mencapai 9.851 kendaraan atau naik 57,34 persen dibanding kondisi normal sebanyak 6.261 kendaraan.

Sementara itu, volume kendaraan di GT Ciawi 2 tercatat sebanyak 42.836 kendaraan atau meningkat 27,48 persen dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 33.603 kendaraan. Adapun volume lalu lintas melalui GT Halim mencapai 60.984 kendaraan atau naik 4,52 persen dibanding kondisi normal sebanyak 58.345 kendaraan. Kendaraan dari arah Merak melalui GT Cikupa arah Jakarta tercatat sebanyak 50.602 kendaraan atau meningkat 8,72 persen dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 46.545 kendaraan.

Di wilayah Jawa Barat, arus kendaraan yang meninggalkan Bandung dan sekitarnya menuju Jakarta juga mulai mendominasi. JMT mencatat sebanyak 63.737 kendaraan melintas menuju arah Jakarta dan sekitarnya melalui GT Cileunyi Entrance dan GT Pasteur Entrance. Angka tersebut meningkat 11,21 persen dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 57.314 kendaraan. Peningkatan volume lalu lintas tercatat di GT Cileunyi Entrance dengan jumlah kendaraan mencapai 33.982 unit atau naik 19,21 persen dibanding volume lalu lintas normal sebanyak 28.506 kendaraan.

JMT mengimbau pengguna jalan mempersiapkan perjalanan dengan memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima. Pengguna jalan juga diminta memastikan kecukupan BBM serta saldo kartu elektronik sebelum memasuki jalan tol





Hari Raya Iduladha 2026, Khofifah Sebut Penjualan Hewan Kurban di Jatim Naik DrastisGubernur Khofifah menyampaikan proyeksi kebutuhan ternak kurban tahun ini adalah 427.060 ekor, dengaj rincian sapi 70.550 ekor, kambing 297.900 ekor, domba 58.600 ekor, dan kerbau 10 ekor.

CFD Sudirman-Thamrin Ditiadakan dan Ganjil-Genap Dihentikan Selama Iduladha 2026Polda Metro Jaya mengumumkan pembatalan Car Free Day di Sudirman-Thamrin pada 31 Mei 2026 karena Hari Raya Waisak, serta penangguhan sementara kebijakan Ganjil-Genap pada 27-28 Mei 2026 menyusul Hari Raya Iduladha. Masyarakat diingatkan untuk mematikan listrik, mengamankan peralatan, dan tidak membawa hewan kurban dengan sepeda motor. Kendaraan pengangkut hewan kurban harus mematuhi kapasitas dan keselamatan agar terhindar kecelakaan.

1 Juni 2026 Ternyata Tanggal Merah, Peringati Hari Apa?Sebentar lagi bulan Mei 2026 akan berakhir dan mulai memasuki bulan Juni 2026.

Pesta Sinema Dunia Dimulai! Balinale 2026 Hadirkan 94 Film dari 38 Negara di SanurBalinale 2026 akan digelar di Icon Bali Mall dan Cinema XXI pada 1-7 Juni 2026.

