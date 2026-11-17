Pihak kepolisian memastikan identitas korban sebagai buruh gerobak berusia 35 tahun yang ditemukan tewas terjepit di tangga besi Pasar Inpres Manonda, Palu, setelah terjadi insiden pada Senin malam.

Penemuan jasad seorang pria yang tewas dalam kondisi terjepit di struktur besi menjadi perhatian khusus bagi warga dan otoritas di Kota Palu. Insiden tragis ini terjadi pada Senin, tanggal 16 November pukul 20.15 WITA di kawasan Pasar Inpres Manonda. Korban, yang diidentifikasi sebagai buruh gerobak berusia 35 tahun dengan inisial P, ditemukan oleh masyarakat sekitar dan segera dilaporkan ke pihak berwajib.

Mekanisme Penemuan dan Proses Evakuasi Korban

Kapolsek Palu Barat, Inspektur Satu Irfan Muzakar, mengonfirmasi bahwa warga merupakan pihak pertama yang menyadari adanya mayat dalam kondisi terjepit tangga besi. Laporan tersebut segera diteruskan kepada petugas kepolisian di lapangan pada Senin malam tersebut. Langkah-langkah cepat pun diambil oleh aparat untuk memastikan keamanan lokasi sekaligus membantu proses penanganan jenazah.

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Pihak kepolisian melakukan koordinasi intensif dengan Tim Inafis Polresta Palu serta ambulans dari Rumah Sakit Bhayangkara. Kolaborasi tim ini bertujuan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara profesional. Proses evakuasi korban dilaksanakan dengan hati-hati untuk preserve bukti dan memastikan keselamatan para petugas yang berada di lokasi.

Asumsi Penyebab Kejadian dan Faktor Alkohol

Berdasarkan penyelidikan sementara, pihak kepolisian mencurigai bahwa korban terjepit di tangga besi akibat terpeleset sebelum jatuh ke posisi yang berbahaya. Namun, terdapat informasi tambahan yang sedang didalami oleh tim penyidik mengenai kebiasaan korban sebelum peristiwa terjadi. Polisi menemukan indikasi bahwa korban kerap mengonsumsi minuman keras di sekitar lokasi kejadian pada malam hari itu.

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Inspektur Satu Irfan Muzakar menyampaikan keterangan dari pihak keluarga terkait kebiasaan tersebut. Keluarga korban mengatakan bahwa korban sering mengonsumsi minuman keras di sekitar lokasi insiden. Meskipun informasi ini diterima, kepolisian menekankan bahwa hal itu belum dapat dipastikan menjadi penyebab utama jatuhnya korban maupun mekanisme kematiannya.

Dampak Sosial dan Imbauan Keamanan Lingkungan

Kejadian ini telah menimbulkan duka cita mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Kapolda Palu melalui Kapolsek Palu Barat menyampaikan belasungkawa tulus kepada sanak saudara korban yang sedang berduka. Insiden ini juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya kewaspadaan di area publik yang memiliki risiko fisik tinggi.

Kapolsek Irfan Muzakar mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya. Imbauan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan warga di kawasan pasar yang ramai. Penegakan hukum dan pencegahan kecelakaan di tempat umum menjadi fokus utama untuk mencegah tragedi serupa terulang di masa depan.