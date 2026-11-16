Jasa Raharja Dorong Keselamatan Lintas di Sumbar Fokus pada Korban Usia Produktif

Jasa Raharja menyoroti tingginya angka kecelakaan pada usia produktif di Sumatera Barat dengan total santunan Rp58,95 miliar hingga September 2026.

Jasa Raharja memperkuat strategi peningkatan kesadaran keselamatan berlalu lintas di Sumatera Barat melalui pertemuan strategis dengan Pemerintah Provinsi setempat. Direktur Keuangan Jasa Raharja Dwi Ary Purnomo bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Padang untuk membahas urgensi penurunan angka kecelakaan yang mengancam jiwa masyarakat usia produktif.

Data Korban Usia Produktif dan Santunan Rp19,19 Miliar

Temuan data Jasa Raharja mengungkap bahwa korban kecelakaan lalu lintas pada kelompok usia 25 hingga 54 tahun menjadi fokus utama pencegahan karena dampaknya terhadap ekonomi nasional. Jumlah total korban dalam rentang usia tersebut mencapai 984 orang dengan nilai santunan yang disalurkan sebesar Rp19,19 miliar. Kelompok usia 25-29 tahun mencatatkan jumlah korban tertinggi yaitu 194 orang, diikuti oleh kelompok usia 40-44 tahun sebanyak 169 orang. Data statistik juga menunjukkan kelompok usia 45-49 tahun memiliki jumlah korban sebanyak 167 orang, sementara kelompok usia 30-34 tahun mencatatkan 161 orang sebagai korban kecelakaan.

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Total Santunan Rp58,95 Miliar Hingga September 2026

Jasa Raharja telah menyalurkan total dana santunan sebesar Rp58,95 miliar di Sumatera Barat hingga periode September 2026. Rincian penyaluran dana tersebut terdiri atas santunan bagi korban meninggal dunia yang sebesar Rp25,31 miliar dan santunan bagi korban luka-luka yang mencapai Rp33,64 miliar. Angka ini menegaskan beban finansial dan sosial yang terjadi akibat maraknya kecelakaan di jalan raya. Dampak ekonomi akibat kejadian ini perlu menjadi perhatian bersama untuk mencegah kemunduran ekonomi nasional. Gerakan budaya disiplin keselamatan berkendara akan dimassifkan di seluruh Indonesia untuk mengatasi akar masalah tersebut.

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Kolaborasi Pemangku Kepentingan untuk Edukasi Berkelanjutan

Dwi Ary menekankan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah oleh satu pihak saja. Diperlukan gerakan edukasi dan kampanye keselamatan berkendara yang berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, kepolisian, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan transportasi. Kolaborasi antara Jasa Raharja dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah ini merupakan langkah awal untuk membangun sinergi yang kuat. Upaya tersebut bertujuan menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan mengurangi risiko kecelakaan yang berdampak fatal terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.