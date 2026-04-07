Jasa Marga Tingkatkan Kualitas Jalan Tol Jakarta-Tangerang Melalui Perbaikan Rutin

PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan melakukan pekerjaan Scrapping, Filling, Overlay (SFO), dan rekontruksi perkerasan di ruas Tol Jakarta-Tangerang (Janger) mulai 7 April hingga 26 April 2026 untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan kenyamanan berkendara.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk, sebagai pengelola jalan tol terkemuka, terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dan kenyamanan berkendara bagi para pengguna jalan tol Jakarta-Tangerang (Janger). Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan pekerjaan rutin berupa Scrapping, Filling, dan Overlay ( SFO ) serta rekontruksi perkerasan di sejumlah titik strategis sepanjang ruas tol.

Proyek pemeliharaan ini merupakan bagian integral dari komitmen Jasa Marga dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan, guna memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan bagi seluruh pengguna jalan.\Pekerjaan SFO dan rekontruksi perkerasan dijadwalkan berlangsung mulai Selasa, 7 April 2026, hingga Kamis, 23 April 2026. Jadwal ini telah disusun secara cermat untuk meminimalkan dampak terhadap arus lalu lintas, dengan mempertimbangkan berbagai aspek operasional. Lokasi pekerjaan tersebar di beberapa titik strategis, baik arah Jakarta maupun Tangerang, yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kondisi jalan tol. Untuk arah Jakarta, pekerjaan SFO akan dilaksanakan pada lajur 1, 3, dan 4, dimulai dari KM 24+930 hingga KM 17+700. Pekerjaan ini akan dilaksanakan di 13 titik berbeda, dengan jadwal pelaksanaan mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB. Sementara itu, untuk arah Tangerang, pekerjaan SFO akan dilakukan pada lajur 4, di KM 17+040 hingga KM 17+285. Pekerjaan di arah Tangerang ini dijadwalkan berlangsung pada 14 April 2026, pukul 22.00 WIB hingga 15 April 2026, pukul 05.00 WIB. Selain pekerjaan SFO, rekontruksi perkerasan juga akan dilakukan di beberapa area penting, termasuk Off Ramp Karang Tengah, KM 24 hingga KM 23 arah Jakarta, serta On Ramp Karawaci 2, KM 21+600 hingga KM 18+430. Rekontruksi perkerasan juga akan dilakukan di akses keluar Gerbang Tol (GT) Tangerang arah Tangerang. Jadwal pelaksanaan rekontruksi ini akan dilakukan secara bertahap hingga 26 April 2026, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional dan dampak terhadap pengguna jalan.\Jasa Marga mengimbau seluruh pengguna jalan tol Jakarta-Tangerang untuk selalu berhati-hati selama melintas di area pekerjaan. Pengguna jalan diharapkan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang, serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Selain itu, pengguna jalan juga diminta untuk mengatur waktu dan rute perjalanan mereka dengan bijak, serta memastikan kecukupan saldo pada kartu elektronik untuk menghindari gangguan dalam pembayaran tol. Untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas dan jadwal pekerjaan, pengguna jalan dapat mengakses berbagai layanan resmi Jasa Marga. Informasi tersebut tersedia melalui call center 24 jam di nomor 133, situs resmi Jasa Marga, media sosial resmi @official.jmmetropolitan, serta aplikasi Travoy. Jasa Marga berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, guna memastikan pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan lancar bagi seluruh pengguna jalan. Pemeliharaan jalan tol ini merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas infrastruktur, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan





Jasa Marga Jalan Tol Jakarta-Tangerang SFO Rekontruksi Perkerasan

