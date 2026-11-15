Jasa Marga Siap Jalur Tol Jogja Bawen Solo NYIA Untuk Libur Nataru 2027

PT Jasa Marga menyiapkan infrastruktur fungsional Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo guna mendukung mobilitas libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dengan fokus keselamatan.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah menetapkan persiapan operasional lengkap untuk mendukung arus mudik dan balik pada periode libur Natal 2026 serta Tahun Baru 2027. Perseroan secara strategis mengaktifkan jalur fungsional pada dua koridor utama yaitu Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo. Langkah ini diambil untuk menjamin kelancaran dan keamanan mobilitas masyarakat yang akan memanfaatkan waktu libur akhir tahun tersebut.

Progres Konstruksi Capai Seratus Persen pada Seksi Utama

Data resmi yang dirilis Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan A Purwantono menunjukkan realisasi fisik yang sangat memuaskan dari kedua proyek strategis tersebut. Berdasarkan verifikasi data yang dilakukan per Oktober 2026, progres konstruksi untuk Seksi 1 Yogyakarta-Banyurejo yang membentang sepanjang 8,80 kilometer telah mencapai titik seratus persen penyelesaian. Tidak hanya itu, pembangunan Seksi 6 Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 kilometer juga telah mencapai status seratus persen pada bulan yang sama.

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Sementara itu, untuk koridor Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo atau sering disebut Jogja-Solo, segmen Kartasura-Prambanan sepanjang 30,15 kilometer sudah dinyatakan beroperasi sepenuhnya. Jasa Marga juga menyiapkan penambahan jalur fungsional pada Paket 1.2B Prambanan-Purwomartani dengan panjang 12,23 kilometer yang memiliki progres konstruksi mencapai 86,79 persen. Di sisi lain, Paket 2.2B Trihanggo-Junction Sleman sepanjang 3,25 kilometer tercatat telah menyelesaikan 89,71 persen pekerjaan konstruksi per Oktober 2026.

Komitmen Keselamatan Melalui Teknologi Terintegrasi dan Koordinasi

Sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap keselamatan pengguna jalan, Rivan A Purwantono menegaskan bahwa percepatan pembangunan kedua ruas tol tersebut diiringi dengan penyiapan jalur fungsional yang sangat mengutamakan faktor keamanan. Perseroan bekerja sama erat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan total jalur yang akan dilalui masyarakat, termasuk jalan nasional yang terhubung langsung dengan kedua ruas tol utama tersebut.

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Untuk mengoptimalkan pengawasan dan respons terhadap kondisi lalu lintas, PT Jasa Marga telah mengaktifkan ekosistem pemantauan yang terintegrasi secara menyeluruh. Layanan operasional ini didukung penuh oleh pusat kendali Jasamarga Tollroad Command Center atau JMTC yang memantau seluruh kondisi secara real-time. Selain itu, sistem ini juga diperkuat dengan pemasangan kamera CCTV, papan Dynamic Message Sign atau DMS, serta kesiapan petugas Call Center 133 yang siap memberikan bantuan informasi.

Ketersediaan armada operasional lapangan berupa mobile reader juga menjadi bagian penting dari strategi penanggulangan kemacetan atau gangguan di jalan. Rivan A Purwantono secara terbuka mengapresiasi dukungan penuh dari Komisi VI DPR RI, Badan Pengaturan BUMN atau BP BUMN, PT Danantara, serta Pemerintah Daerah dalam mengawal penyelesaian proyek infrastruktur vital ini hingga tahap operasional fungsional.

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Sleman

Pentingnya proyek ini juga mendapat perhatian tinggi dari legislatif melalui kunjungan kerja spesifik Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Komisi VI DPR RI melakukan peninjauan kesiapan jalur fungsional tol di Sleman pada hari Jumat tanggal 13 November 2026. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini hadir bersama jajaran anggota komisi, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN Hambra Samal, serta Senior Vice President PT Danantara Asset Management Bangun Imanullah.

Pertemuan tersebut juga menghadirkan Direktur Utama PT Jasa Marga Rivan A Purwantono beserta jajaran direksi anak perusahaan dan mitra kontraktor pelaksana proyek. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyampaikan apresiasinya atas perkembangan pembangunan yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah. Ia menegaskan bahwa Jalan Tol Jogja-Bawen berperan sebagai tol wisata yang memudahkan akses masyarakat ke destinasi rekreasi, sementara kawasan Jogja-Solo sangat ramai dikunjungi wisatawan.

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Dampak Ekonomi dan Masa Depan Konektivitas Joglosemar

PT Jasa Marga berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur ini guna memperkuat konektivitas kawasan Joglosemar atau Yogyakarta-Solo-Semarang. Pengembangan kedua ruas tol ini diharapkan mampu memperluas akses antar daerah secara signifikan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Yogyakarta serta Jawa Tengah secara keseluruhan. Dengan demikian, efisiensi logistik dan pariwisata dapat berjalan optimal.

Mengenai antisipasi kepadatan arus kendaraan, Jasa Marga telah menyiapkan rest area fungsional di Km 19A pada ruas Jogja-Solo untuk mendukung kebutuhan istirahat pengguna jalan. Rivan A Purwantono berharap jalur fungsional tersebut dapat membantu membagi arus kendaraan menuju destinasi wisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah selama libur Natal dan Tahun Baru. Bersama kepolisian, perseroan mengantisipasi potensi kemacetan di sepanjang perjalanan mulai dari akses masuk hingga titik pertemuan arus dengan jalan nasional.