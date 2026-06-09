Jasa Marga Lakukan Pemeliharaan Jalan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

Jasa Marga melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad akan melakukan pemeliharaan jalan di sejumlah titik ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi selama seminggu mulai 7 hingga 13 Juni 2026. Pekerjaan termasuk rekonstruksi perkerasan serta scrapping, filling, dan overlay untuk menjaga keandalan infrastruktur dan meningkatkan layanan.

Jasa Marga melalui anak usahanya Jasamarga Metropolitan Tollroad akan melakukan pekerjaan pemeliharaan jalan di sejumlah titik pada ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi selama sepekan ke depan, mulai Minggu (7/6) hingga Sabtu (13/6) 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemeliharaan berkala yang dilaksanakan untuk menjaga keandalan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan kondisi jalan tetap optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Agus Susilo, menyampaikan bahwa pemeliharaan ini sebagai bentuk komitmen Jasa Marga dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan tol agar tetap andal, aman, dan nyaman bagi pengguna.

Pekerjaan yang dilaksanakan bersama PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) tersebut mencakup dua jenis pekerjaan utama yaitu rekonstruksi perkerasan serta scrapping, filling dan overlay. Pekerjaan rekonstruksi perkerasan pada Tol Cipularang arah Jakarta dilaksanakan di Lajur 1 dari KM 102+964 hingga KM 71+227. Sedangkan pada arah Bandung, rekonstruksi dilakukan di Lajur Bahu Luar KM 68+149 sampai KM 68+210, Lajur 2 KM 76+925 sampai KM 77+083, dan Lajur 1 KM 90+285 sampai KM 90+400.

Untuk ruas Tol Padaleunyi, rekonstruksi perkerasan di arah Cileunyi digelar di Lajur 3 Off Ramp Cileunyi, sementara di arah Padalarang dilaksanakan di beberapa titik seperti Lajur 1 On Ramp Padalarang, Lajur 1 Off Ramp Buah Batu, Lajur 2 On Ramp Pasteur, Lajur 1 On Ramp Kopo, Lajur 1 Off Ramp Baros, Lajur 1 Akses Masuk Pasteur, Lajur 2 Off Ramp Pasir Koja, Lajur 2 On Ramp Baros, Lajur 2 KM 145+306 sampai KM 145+233, Lajur 2 Off Ramp Moh Toha, serta Lajur 2 Off Ramp Kopo. Pekerjaan scrapping, filling dan overlay di Tol Padaleunyi arah Padalarang dilaksanakan di Lajur 2 KM 152+632 sampai KM 155+362 dan Lajur 1 KM 155+547 sampai KM 155+452.

Sementara di arah Cileunyi, travaux tersebut dilakukan di Lajur Bahu Luar KM 131+612 sampai KM 31+794, Ramp KM 131+674 sampai KM 131+874, kombinasi Lajur Bahu Luar dan Ramp Off Ramp M Toha serta KM 138+556 sampai KM 138+641, Ramp On Ramp M Toha arah Cileunyi, dan Lajur 1 KM 142+292 sampai KM 142+456. Seluruh pekerjaan dilaksanakan selama 24 jam nonstop dari pukul 13.00 WIB pada Minggu (7/6) hingga pukul 14.00 WIB pada Sabtu (13/6).

Kegiatan preservasi ini diharapkan tidak mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di koridor strategis Cipularang dan Padaleunyi meski beberapa lajur underwent penanganan





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Jasa Marga Tol Cipularang Tol Padaleunyi Pemeliharaan Jalan Rekonstruksi Perkerasan

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