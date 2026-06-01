Jasa Marga Laksanakan Pemeliharaan Jalan Tol di Purwakarta

Program pemeliharaan rutin Jasa Marga fokus memperbaiki perkerasan dan struktur jalan tol di Cipularang dan Padaleunyi guna menjaga kualitas dan keamanan penumpang

Jasa Marga melangsungkan serangkaian tindakan pemeliharaan yang dirancang khusus untuk mengefisienkan kondisi jalan tol di wilayah Purwakarta . Program ini termasuk perbaikan permukaan jalan, penggantian material, serta tindakan pemeliharaan lain yang bertujuan untuk melestarikan kerja keras investasi infrastruktur tersebut.

Tim teknik melakukan rekonstruksi perkerasan di beberapa titik strategis pada jalan tol Cipularang, dibarengan dengan scrapping, filling, dan overlay di lokasi-lokasi rawan penurunan kualitas. Semua pekerjaan monoton yang dilakukan dengan sangat teratur direncanakan selama satu minggu penuh, memulai tepat pada pukul 24.00 WIB pada tanggal 31 Mei, dan akan berlanjut hingga 6 Juni pukul 14.00 WIB.

Pekerjaan dimulai di lajur arah Bandung dengan bantahan di alur KM+508 sampai KM+688, melibatkan lima titik inti di mana pekerjaan akan dilakukan secara sistematis dari date 31 Mei hingga 10 Juni. Konsep tugas berikutnya berada di ruas tol Padaleunyi, di mana unsur rekonstruksi perkerasan akan banyak berutilisasi di arah Cileunyi maupun Padalarang.

Untuk arah Cileunyi, fokus utama terjadi pada gerbang Gerbang Tol Cileunyi serta ramp‑ramp di area Purgaleunyi, meliputi dua titik utama pada Off‑Ramp Padalarang serta dua titik pada On‑Ramp Padalarang. Pada titik-titik lantaran, pekerjaan dilaksanakan dengan jangka waktu 31 Mei sampai 6 Juni. Sementara itu, daerah di Akses Keluar Cileunyi tersebar di sepanjang 30 meter, dimulai 2 Juni sampai 4 Juni pada pukul 02.00 hingga 04.00 WIB, menciptakan kemungkinan keterbatasan akses bagi pengendara.

Hingga 4 Juni, pekerjaan juga terus dikerja di Gerbang Tol Cileunyi sepanjang 65 meter dan berlanjut ke Gardu 3 dan Gardu 4 pada 8 Juni sampai 10 Juni. Pekerjaan scrapping, filling, dan overlay juga meluas pada area Gardu 1 Buah Batu, menutup titik potensi area. Di arah Padalarang, proses rekonstruksi perkerasan ditujukan di Lajur 1, pada Off‑Ramp Kopo mulai tanggal 31 Mei hingga 6 Juni, dilanjutkan ke Lajur 3 di On‑Ramp Kopo.

Di sisi lain, Lajur 2 di Layanan Garis 143+760 hingga 143+571 juga direncanakan untuk dijangkau dengan tindakan yang sama pada periode 31 Mei hingga 6 Juni. Dalam setiap titik pekerjaan, Jasa Marga menegaskan bahwa walau jalur tertentu harus ditutup sementara, jalur lainnya akan tetap tersedia untuk melayani lalu lintas normal. Pengusaha yang terlibat menekankan didasarkan pada langkah preventif, untuk melindungi kualitas lapisan perkerasan demi kualitas lalu lintas dan keamanan yang berkelanjutan.

Dengan menjerat semua aspek keselamatan serta alokasi lalu lintas yang sesuai, Jasa Marga berupaya minimalisir gangguan terhadap pengguna jalan dan tetap menjaga mobilitas masyarakat yang optimal





