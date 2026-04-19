Jaringan Uang Palsu Dolar AS Dibongkar di Banten, Lima Pelaku Dibekuk

Tim Satresmob Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pengedar uang palsu Dolar Amerika Serikat di wilayah Banten, menangkap lima orang pelaku yang terdiri dari broker, pemasok, dan penyedia utama. Barang bukti berupa ratusan lembar uang palsu pecahan 100 Dolar AS disita dalam operasi yang dilakukan di beberapa lokasi di Kabupaten Tangerang dan Lebak.

Tim Unit 1 Satuan Resmob Bareskrim Polri berhasil mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran uang palsu pecahan Dolar Amerika Serikat di wilayah Banten . Pengungkapan ini merupakan hasil operasi yang dilakukan pada Jumat, 1 April 2026, di kawasan Saung Sunda, Telaga Lestari, Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Kelima pelaku ini teridentifikasi memiliki peran yang berbeda, yaitu tiga orang bertindak sebagai broker, satu orang sebagai pemasok uang palsu, dan seorang lainnya yang diduga sebagai penyedia utama uang palsu tersebut. Kepala Satuan Resmob Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Arya Khadafi, menjelaskan kronologi penangkapan dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu. Operasi yang dipimpin langsung oleh Kanit 1 Satresmob Bareskrim Polri, AKBP Herry Azhar, berhasil mengamankan tiga pelaku pertama yang berperan sebagai broker. Ketiga individu berinisial AS, F, dan AA ini ditangkap ketika hendak melakukan transaksi uang palsu Dolar AS. Dalam penangkapan awal ini, tim berhasil menyita barang bukti berupa 874 lembar uang palsu pecahan 100 Dolar AS, tiga unit telepon genggam, serta tiga dompet. Tidak berhenti sampai di situ, tim melakukan pengembangan lebih lanjut berdasarkan keterangan salah satu tersangka, AS. Informasi yang diperoleh mengarah pada adanya pelaku lain di kawasan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Tim Resmob segera bergerak ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan tersangka berinisial AP, yang diduga berperan sebagai pemasok ulang uang palsu kepada para perantara atau broker. Penangkapan AP ini menjadi kunci penting dalam mengungkap jaringan yang lebih besar. Dari keterangan AP, tim mendapatkan petunjuk mengenai keberadaan pelaku lain di wilayah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Tim Satresmob Bareskrim Polri dengan sigap bertolak menuju Balaraja dan berhasil menangkap pelaku AHS di sebuah warung makan. AHS diduga kuat sebagai penyedia utama uang palsu dalam jaringan ini. Barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka AHS meliputi satu unit ponsel dan satu dompet. Setelah kelima tersangka berhasil diamankan, mereka langsung dibawa ke Markas Satresmob Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini kemudian dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut yang lebih mendalam. Komisaris Besar Polisi Arya Khadafi menegaskan bahwa pihak kepolisian masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas yang terlibat dalam kasus peredaran uang palsu Dolar AS ini. Pengungkapan ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memberantas kejahatan finansial yang dapat meresahkan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Pencegahan peredaran uang palsu merupakan salah satu fokus utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam setiap transaksi keuangan, terutama yang melibatkan mata uang asing. Apabila menemukan atau mencurigai adanya aktivitas peredaran uang palsu, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak berwajib agar dapat segera ditindaklanjuti. Keberhasilan penangkapan ini merupakan buah kerja keras tim investigasi yang telah bekerja tanpa lelah untuk mengungkap dan memutus mata rantai peredaran uang palsu. Penggunaan teknologi dan informasi menjadi kunci dalam setiap pengungkapan kasus seperti ini, memungkinkan pihak kepolisian untuk bergerak cepat dan efektif. Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar uang palsu akan terus dilakukan secara tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diharapkan dengan penangkapan ini, peredaran uang palsu dapat diminimalisir dan masyarakat dapat lebih terlindungi dari potensi kerugian finansial. Selain itu, kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan bahwa aparat kepolisian tidak akan ragu untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya pencegahan juga terus digalakkan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri uang palsu serta pentingnya melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan terkait peredaran uang palsu. Komitmen Polri dalam memberantas kejahatan, termasuk kejahatan finansial seperti peredaran uang palsu, patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dari segala bentuk kejahatan. Dengan adanya pengungkapan kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya uang palsu. Pihak kepolisian terus berupaya untuk melakukan inovasi dan pengembangan dalam strategi pemberantasan kejahatan, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih.





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uang Palsu Dolar AS Bareskrim Polri Banten Penangkapan

United States Latest News, United States Headlines

