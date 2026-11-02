Jansen Sitindaon Tolak Asosiasi Putusan MA dengan Ambisi Politik AHY

Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon menolak asosiasi pernyataan soal putusan MA terhadap Gibran dengan ambisi politik AHY. Ia menegaskan batas hukum dan konstitusi.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, memberikan tanggapan tegas terkait kritik yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus. Penolakan ini muncul setelah Bestari mempertanyakan dasar informasi yang disampaikan Jansen mengenai putusan Mahkamah Agung terkait status pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 2 November 2026.

Jansen Singkirkan Kaitan Hukum Dengan Ambisi Politik

Jansen Sitindaon secara eksplisit menolak anyaman antara pandangan hukumnya dengan keinginan Ahok Yusril Ihza Mahendra atau AHY menjadi Wakil Presiden. Ia menegaskan bahwa upaya Bestari Barus untuk menarik sosok AHY ke dalam persoalan ini adalah langkah yang tidak perlu dan justru mengaburkan fokus diskusi substansial.

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Pernyataan tersebut dilontarkan Jansen melalui keterangannya yang dikutip oleh Suara.com pada hari yang sama. Ia menekankan bahwa demokrasi memerlukan kedewasaan bersama untuk membedakan antara analisis hukum yang objektif dengan spekulasi kepentingan politik pribadi maupun partai. Jansen meminta agar setiap pihak tidak menafsirkan pandangan konstitusional sebagai ambisi politik seseorang.

Mekanisme Konstitusi Pengisian Wakil Presiden Kosong

Bagian inti dari argumen Jansen Sitindaon berfokus pada mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan posisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini merupakan ranah prerogatif mutlak Presiden berdasarkan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Wewenang penuh untuk menentukan pengganti berada di tangan Presiden tanpa melibatkan partai politik pengusul.

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Jansen Sitindaon membedakan secara jelas antara proses pengisian kekosongan kepala daerah dengan kekosongan wakil presiden tingkat nasional. Untuk jabatan kepala daerah, terdapat mekanisme keterlibatan partai atau dewan yang berbeda. Namun, untuk posisi wakil presiden, konstitusi menempatkan kewenangan sepenuhnya di tangan Presiden, sehingga partisipasi partai tidak diperlukan dalam proses tersebut.

Kritik Bestari Barus Soal Validitas Salinan Putusan

Sebelumnya, Bestari Barus dari PSI menyayangkan sikap terburu-buru Jansen Sitindaon dalam menyikapi isu pembatalan Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka. Bestari mempertanyakan validitas informasi karena salinan resmi putusan Mahkamah Agung belum dipublikasikan ke publik atau dicatat dalam lembaran negara pada saat itu.

Bestari Barus menanyakan apakah Jansen telah mengakses dokumen resmi secara langsung sebelum menyampaikan pandangannya. Ia berpendapat bahwa jika belum ada salinan resmi yang dipublikasikan, maka pernyataan tersebut hanya boleh disikapi oleh sekelompok anggota Partai Demokrat saja. Disseminasi informasi tersebut kepada khalayak luas dinilai tidak tepat karena belum memiliki dasar legalitas resmi dari lembaga peradilan.

Penekanan Pada Diskusi Substansi Hukum Konstitusional

Jansen Sitindaon mengajak Bestari Barus dan pihak lain untuk berdiskusi menggunakan argumentasi hukum yang setara. Ia meminta agar perdebatan difokuskan pada substansi putusan, norma konstitusinya, serta konsekuensi hukum yang timbul dari keputusan pengadilan yang telah beredar di masyarakat.

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Menurut Jansen, apa yang ia sampaikan dalam tulisan sebelumnya merupakan kajian murni mengenai konsekuensi hukum dari sebuah putusan pengadilan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat banyak ahli hukum lain yang telah lebih dulu memberikan opini sebelum Jansen mengemukakannya. Oleh karena itu, Jansen menegaskan bahwa tidak ada kaitan antara pandangannya dengan upaya memperjuangkan posisi politik seseorang.

Kedua tokoh politik ini menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menanggapi dinamika hukum dan politik terkini. Sementara Jansen Sitindaon berpegang pada analisis konstitusi dan mekanisme negara, Bestari Barus menekankan pentingnya verifikasi sumber resmi sebelum menyebarkan narasi publik. Ketegangan ini menyoroti kompleksitas interaksi antara otoritas hukum dan praktik politik di Indonesia.