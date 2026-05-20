Janse Dijuluki Pemain Top Potensial oleh Lukkien

Janse dipinjamkan dari Ajax musim ini dan akan menghadapi klub induknya pada Kamis nanti di babak play-off. Lukkien yakin bahwa Janse memiliki masa depan yang cerah dan merupakan pemain top potensial.

Janse dipinjamkan dari Ajax musim ini dan akan menghadapi klub induknya pada Kamis nanti di babak play-off. Seberapa bagus Lukkien menilai Janse ? Sangat bagus, saya pikir Dies adalah pemain kelas atas yang luar biasa.

Saya pernah bekerja dengan banyak pemain hebat dan Dies pasti termasuk di antaranya. Jika kamu datang ke sini pada usia sembilan belas tahun dan sejak hari pertama, yang baginya adalah laga tandang melawan PSV, menunjukkan apa yang bisa kamu lakukan, maka kamu pasti memiliki potensi yang besar.

Dies juga telah berkembang dengan sangat baik sepanjang tahun ini dan menunjukkan sikap yang sangat sesuai dengan keinginan untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri: hari demi hari, dan terutama hal terakhir itu sangat krusial. Dies hampir tidak pernah puas dan selalu menginginkan lebih. Lukkien pun yakin bahwa Janse memiliki masa depan yang cerah. Bagi saya, dia adalah pemain top potensial.

Tentu saja, kami akan kehilangan dia tahun depan, ya. Pada dasarnya, Janse akan kembali ke Ajax musim panas mendatang, di mana dia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029. Menurut sumber terpercaya dari Belgia, dia juga menjadi incaran serius Club Brugge, meskipun laporan tersebut kemudian dibantah oleh Mike Verweij dari Groningen.

Bagi Janse, laga play-off Kamis ini terasa agak ambigu, mengingat ia kemungkinan besar akan kembali bermain untuk Ajax musim depan dan juga ingin berlaga di Eropa bersama tim asal Amsterdam itu. Rasanya istimewa jika memikirkannya seperti itu, tapi di sisi lain: saya sekarang adalah pemain Groningen, jadi saya harus memberikan yang terbaik untuk Groningen dan begitulah adanya. Sekarang saya adalah pemain Groningen, jadi saya harus memastikan bisa mencari nafkah di sini.

Di mana saya akan bermain musim depan, sejujurnya saya belum bisa memastikan. Mungkin saja saya tetap di Groningen dan bermain di kompetisi Eropa. Itu juga bisa saja terjadi. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa soal itu





