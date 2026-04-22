Janice Tjen Siap Beraksi di Madrid Open 2026 Usai Pulih dari Cedera

Petenis Indonesia Janice Tjen akan memulai musim tanah liat di WTA 1000 Madrid Open 2026, berpasangan dengan Aldila Sutjiadi di nomor ganda dan menantang Alina Charaeva di nomor tunggal.

Petenis putri kebanggaan Indonesia, Janice Tjen , kini tengah bersiap untuk memulai perjalanan kariernya di musim tanah liat dengan mencatatkan debut prestisius pada ajang WTA 1000 Madrid Open 2026 . Dalam turnamen bergengsi ini, Janice tidak berjuang sendirian karena ia dipastikan akan berkolaborasi dengan rekan senegaranya yang juga merupakan petenis spesialis ganda, Aldila Sutjiadi .

Kemitraan ini kembali mengulang memori manis bagi keduanya, mengingat Janice dan Aldila sebelumnya sukses menorehkan prestasi gemilang dengan merengkuh gelar juara pada turnamen WTA 250 Chennai Open di India pada November 2025 lalu. Berdasarkan informasi resmi dari laman penyelenggara turnamen, pasangan Indonesia tersebut akan menghadapi ujian berat pada babak pertama dengan menantang duet tangguh asal Ukraina dan Denmark, yakni Martha Kostyuk dan Clara Tauson. Persiapan Janice menuju turnamen ini sebenarnya sempat terhambat oleh masalah fisik yang ia alami seusai membela kontingen Merah Putih di ajang Piala Billie Jean King (BJK) yang diselenggarakan di New Delhi, India. Sebelum memutuskan untuk tampil di Madrid, Janice sejatinya memiliki rencana matang untuk mengawali musim tanah liat di ajang Rouen Open pada pekan lalu. Namun, nasib berkata lain ketika cedera memaksanya untuk mundur dari turnamen WTA 250 tersebut demi melakukan pemulihan kondisi agar tetap bugar untuk turnamen besar di Spanyol. Mengenai nomor tunggal, Janice awalnya dijadwalkan untuk menghadapi tantangan besar melawan unggulan ke-33 asal Yunani, Maria Sakkari. Akan tetapi, terjadi perubahan dalam bagan pertandingan setelah mundurnya Ekaterina Alexandrova karena alasan cedera, yang membuat status Sakkari berubah menjadi petenis unggulan. Akibat pergeseran tersebut, Janice, yang kini bertengger di peringkat ke-39 dunia, akan meladeni perlawanan petenis asal Rusia, Alina Charaeva, yang saat ini berada di peringkat 129 WTA. Pertandingan ini akan dihelat di stadion ikonik La Caja Magica dan menjadi momentum penting bagi Janice untuk membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Perjalanan Janice dalam beberapa bulan terakhir memang diwarnai oleh tantangan yang cukup berat di sirkuit tenis internasional. Setelah meraih hasil impresif dalam rangkaian turnamen di Timur Tengah, yakni Abu Dhabi Open, Qatar Open, dan Dubai Championship, yang berhasil melambungkan namanya ke jajaran 40 besar dunia, performa Janice sempat mengalami penurunan. Ia tercatat gagal memetik kemenangan dalam empat turnamen berturut-turut setelah masa emas tersebut. Kegagalan tersebut terjadi saat ia berpartisipasi di WTA 500 Merida Open di Meksiko, serta dua turnamen besar WTA 1000 di Amerika Serikat, yaitu Indian Wells dan Miami Open. Tren negatif tersebut berlanjut hingga ke Charleston Open. Meskipun demikian, Janice tetap menunjukkan dedikasi dan kualitas permainan yang mumpuni saat memperkuat tim Indonesia di Piala BJK Grup I Asia Oceania. Keberhasilannya membawa tim Indonesia lolos dari fase kualifikasi menjadi bukti bahwa mentalitas petenis berusia 23 tahun ini masih sangat terjaga. Madrid Open 2026 diharapkan menjadi titik balik kebangkitan Janice Tjen untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya di atas lapangan tanah liat





