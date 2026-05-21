Janice Tjen dan Alex Eala, Pebalap Tenis Asia Tenggara yang Berhasil Masuk Peringkat 50 Besar Dunia

Janice Tjen dan Alex Eala, petenis Indonesia dan Filipina, telah berhasil mencapai peringkat 50 besar dunia. Janice Tjen, yang akan berusia 24 tahun, menjadi petenis wanita Indonesia pertama dengan ranking tertinggi sejak Yayuk Basuki pada 1997 dan 1998. Alex Eala, petenis Filipina, menjadi petenis pertama di negaranya yang berhasil merangkak hingga top 50 dunia.

Janice Tjen dan Alex Eala membawa kebanggaan tersendiri untuk Asia Tenggara menjelang French Open 2026 . Petenis Indonesia , Janice Tjen dan Petenis Filipina , Alex Eala kini sama-sama berada pada peringkat 50 besar dunia .

Janice dan Eala memang memilih jalan yang berbeda untuk berada pada top 40 dunia. Perjalanan keduanya dimulai dari wilayah yang jarang tercantum dalam peta tenis dunia. Janice Tjen masuk ke dalam peringkat 40 besar dunia pada Februari lalu. Petenis yang akan berusia 24 tahun itu menjadi petenis wanita Indonesia pertama dengan ranking tertinggi sejak Yayuk Basuki yang sukses masuk top 20 pada tahun 1997 dan 1998.

Sedangkan Alex Eala, menjadi petenis Filipina pertama yang berhasil merangkak hingga top 50 dunia. Negara asal dari kedua petenis muda ini memang berjarak hingga ribuan kilometer, namun pengaruh dari mereka tidak main-main. Tak hanya di lapangan, tribun penonton juga terkena dampaknya. Para penikmat tenis sampai menjuluki mereka "SEASters"





