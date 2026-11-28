PT Jaminan Kredit Indonesia mencatatkan volume penjaminan Rp299,01 triliun dan laba sebelum pajak Rp1,24 triliun hingga Oktober 2026, serta menjangkau lebih dari 3,2 juta UMKM.

PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo berhasil membukukan kinerja keuangan yang sangat signifikan hingga Oktober 2026. Perusahaan negara ini mencatatkan volume penjaminan secara konsolidasi mencapai angka Rp299,01 triliun. Selain itu, perusahaan juga melaporkan laba sebelum pajak atau Earnings Before Tax sebesar Rp1,24 triliun pada periode tersebut. Capaian finansial ini mencerminkan komitmen kuat perusahaan dalam menjaga kinerja bisnis yang berkelanjutan.

Abdul Bari sebagai Direktur Utama Jamkrindo menekankan bahwa pencapaian ini adalah wujud dari konsistensi perusahaan. Ia menyatakan bahwa perusahaan terus menjalankan peran strategisnya sebagai lembaga penjaminan yang menjembatani akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Fokus utama upaya ini tertuju pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

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Mekanisme Penjaminan dan Ekspansi UMKM

Abdul Bari menjelaskan bahwa strategi perusahaan berfokus pada optimalkan peran penjaminan sebagai instrumen strategis. Melalui cara ini, perusahaan berupaya memperluas akses pembiayaan bagi para pelaku usaha di negara ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha agar lebih kompetitif di pasar global. Proses ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pencapaian kinerja finansial ini menjadi momentum penting bagi Jamkrindo untuk terus memperkuat fundamental bisnis. Perusahaan berkomitmen untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Abdul Bari menegaskan bahwa stabilitas keuangan perusahaan harus sejalan dengan dampak positif yang diberikan kepada sektor riil. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan operasi perusahaan dalam jangka panjang.

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Dampak Sosial dan Penciptaan Lapangan Kerja

Hingga Oktober 2026, Jamkrindo secara konsolidasi telah menjangkau sebanyak 3.265.300 UMKM melalui layanan penjaminan. Angka ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan perusahaan dalam mendukung sektor usaha kecil dan menengah. Kontribusi nyata dari layanan tersebut terlihat dari penyerapan tenaga kerja yang mencapai 11.100.245 orang. Capaian ini menunjukkan peran strategis Jamkrindo dalam mendukung produktivitas sektor riil di berbagai wilayah.

Abdul Bari menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak semata-mata diukur dari pencapaian finansial saja. Ia menekankan pentingnya mengevaluasi besarnya dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan melalui layanan penjaminan. Bagi Jamkrindo, pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring dengan penciptaan nilai bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Strategi Masa Depan dan Inklusi Keuangan

Melalui penjaminan, Jamkrindo berupaya membuka lebih banyak peluang bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Perusahaan ingin membantu para pelaku usaha mengembangkan kapasitas usahanya agar lebih produktif. Langkah ini juga diharapkan memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi yang kompleks.

Abdul Bari berharap momentum kinerja positif ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat fondasi bisnis perusahaan. Strategi ini akan terus diintegrasikan dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, Jamkrindo dapat terus berkontribusi positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.