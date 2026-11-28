Jamkrindo menyelenggarakan Media Gathering 2026 di Magelang dengan menghadirkan 30 media massa untuk memperkuat sinergi dalam mendongkrak literasi keuangan dan pertumbuhan UMKM nasional.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo resmi menghelat ajang Media Gathering 2026 di Kota Magelang yang berlangsung selama tiga hari, tepatnya dari tanggal 26 hingga 28 November 2026. Acara strategis ini menghadirkan perwakilan dari sebanyak 30 media massa terkemuka untuk berdiskusi secara mendalam mengenai arah kebijakan dan kinerja perusahaan di sektor penjaminan kredit nasional.

Kehadiran eksekutif kunci perusahaan menjadi fokus utama dalam kegiatan ini, termasuk Direktur Operasional dan Jaringan Jamkrindo Sigit T. Prabowo serta Direktur Bisnis Penjaminan Jamkrindo Ardhi Setyarko yang turut hadir dan memberikan arahan teknis. Kedua pemimpin perusahaan ini memandu jalannya diskusi mengenai bagaimana strategi korporasi dijalankan untuk memastikan stabilitas industri penjaminan di tengah dinamika ekonomi yang berubah.

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Mekanisme Dialog dan Pengembangan Industri Penjaminan

Sigit T. Prabowo menegaskan bahwa Media Gathering bukan sekadar seremoni, melainkan agenda rutin tahunan Jamkrindo yang berfungsi sebagai ruang dialog intensif dan pertukaran informasi krusial mengenai kinerja perusahaan secara menyeluruh. Agenda ini juga membahas perkembangan industri penjaminan secara luas serta arah strategis pengembangan bisnis Jamkrindo ke depan, termasuk merespons dinamika penataan industri penjaminan nasional yang sedang berlangsung.

Pertemuan ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan informasi antara institusi keuangan dengan publik luas melalui peran aktif insan media sebagai penyampai berita yang akurat. Dengan memahami mekanisme internal, media diharapkan dapat menyajikan informasi yang tepat mengenai bagaimana Jamkrindo mengelola portofolio penjaminan dan mitigasi risiko untuk stabilitas sistem keuangan.

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Peran Media dalam Literasi Keuangan dan UMKM

Sigit T. Prabowo secara eksplisit menyebut bahwa media merupakan mitra strategis perusahaan dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai industri penjaminan yang sering kali dianggap kompleks. Melalui sinergi ini, Jamkrindo berharap mampu memperluas pemahaman publik terhadap peran vital perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di seluruh nusantara, khususnya bagi pelaku usaha kecil.

"Melalui kegiatan Media Gathering ini, kami ingin mengajak rekan-rekan media untuk melihat lebih dekat bagaimana layanan penjaminan Jamkrindo memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha," ujar Sigit. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi informasi agar masyarakat umum dapat mengakses produk keuangan yang mendukung pengembangan bisnis mereka.

Dampak Nyata Layanan dan Kunjungan ke Mitra Usaha

Rangkaian kegiatan Media Gathering 2026 tidak hanya berkutat pada diskusi di ruang tertutup, melainkan juga mencakup kunjungan lapangan kepada mitra terjamin Jamkrindo Slondok Magelang yang bergerak di bidang kuliner. Para insan media mendapatkan kesempatan langka untuk melihat secara langsung bagaimana layanan penjaminan berperan dalam membuka akses pembiayaan yang selama ini sulit diakses oleh sektor usaha mikro.

Kunjungan ini mendemonstrasikan bagaimana dukungan penjaminan membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan bisnis mereka. Insan media dapat menyimak secara langsung kisah sukses mitra Jamkrindo yang telah berhasil bertransformasi berkat dukungan permodalan yang difasilitasi oleh instrumen penjaminan.

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Di balik setiap angka penjaminan yang dicatatkan oleh perusahaan, terdapat pelaku usaha yang memperoleh kesempatan untuk berkembang, meningkatkan kapasitas usahanya, serta menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Harapannya, sinergi dengan insan media dapat terus diperkuat sehingga manfaat penjaminan semakin dikenal dan dirasakan oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia.