Jaminan Sosial Pekerja Konstruksi Aceh Masih Rendah

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara mengajak pemerintah dan perusahaan di Aceh meningkatkan perlindungan bagi pekerja konstruksi. Program ini vital untuk mengurangi kemiskinan dan biaya perusahaan saat terjadi kecelakaan kerja di wilayah Aceh.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Saiful Hidayat secara resmi menyoroti rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial di Provinsi Aceh. Dalam keterangan persnya di Banda Aceh, Jumat, ia menekankan bahwa banyak pekerja konstruksi di wilayah tersebut belum memiliki perlindungan hukum dan sosial yang memadai. Padahal, sektor ini dikategorikan sebagai pekerjaan dengan tingkat risiko kecelakaan yang sangat tinggi dan berbahaya bagi keselamatan jiwa pekerja.

Rendahnya Angka Partisipasi Pekerja Konstruksi

Data resmi menunjukkan bahwa dari total potensi peserta jaminan sosial tenaga kerja di Aceh sebanyak 2.178.951 peserta, angka kepesertaan yang aktif hanya mencapai 558.255 orang. Angka ini berarti bahwa hanya sekitar 25 persen dari total populasi pekerja potensial yang saat ini benar-benar terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh pemerintah. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi otoritas jaminan sosial di wilayah Sumatera Bagian Utara.

Also read Prabowo Terima Gubernur Aceh di Istana, Bahas Dana Otsus & Bendera

Pada sektor penerima upah, tingkat kepesertaan aktif tercatat sebesar 78 persen atau setara dengan 367.254 peserta dari total potensi sebesar 469.660 peserta. Sementara itu, di sektor jasa konstruksi, kepesertaan aktif hanya mencapai 46 persen atau 83.595 peserta dari total potensi 180.189 peserta. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam perlindungan sosial bagi pekerja di sektor padat karya dan berisiko tinggi ini di Aceh.

Sedangkan untuk sektor bukan penerima upah, cakupan perlindungan sosial masih sangat minim dengan hanya 7 persen atau sekitar 107.406 peserta yang aktif. Jumlah ini berasal dari total potensi peserta di Provinsi Aceh yang mencapai angka besar sebesar 1.529.102 peserta. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas pekerja di sektor informal atau mandiri belum mendapatkan akses ke manfaat jaminan sosial yang seharusnya mereka dapatkan.

Advertisement

Alasan Rendahnya Cakupan dan Solusi Kolaboratif

Menurut Saiful Hidayat, rendahnya partisipasi ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidaktahuan para pekerja mengenai manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya maksimal dalam meningkatkan sosialisasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan sosial tersebut. Langkah strategis ini akan dilakukan melalui kolaborasi intensif dengan semua pihak, termasuk media massa, untuk menyebarkan informasi secara luas.

Kepala Kanil Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Utara Kanto Wibowo menambahkan bahwa upaya peningkatan kesadaran dan cakupan kepesertaan memerlukan sinergi kuat dari semua pemangku kepentingan. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat bekerja sendiri dalam mendongkrak angka kepesertaan, sehingga dukungan dari media dan pemerintah daerah sangat krusial. Kolaborasi ini diharapkan dapat membuat manfaat program jaminan sosial diketahui lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat di Aceh.

Dampak Ekonomi dan Jaminan bagi Keluarga Pekerja

Keikutsertaan para pekerja, baik penerima upah, bukan penerima upah, maupun pekerja konstruksi, memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dan peserta itu sendiri. Program ini sangat membantu dalam menanggung biaya penanganan apabila terjadi musibah atau kecelakaan dalam bekerja. Ketika para pekerja terdaftar dalam program, pemberi kerja tidak dibebani biaya penanganan kecelakaan karena seluruhnya sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan juga memberikan dampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Hal ini terjadi terutama ketika kepala keluarga yang menjadi tulang punggung rumah tangga meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Dengan adanya perlindungan ini, para pekerja dan keluarga yang ditinggalkan akan menerima manfaat dari berbagai program yang telah didaftarkan, baik oleh pemberi kerja maupun secara mandiri.