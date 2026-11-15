Jamin PFL dan Timnas Tak Terganggu, Mike Sianipar Jelaskan Posisi FFI

Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar memastikan kompetisi PFL dan prestasi Timnas Indonesia tetap menjadi prioritas utama despite dinamika internal organisasi.

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, memberikan pernyataan resmi mengenai situasi internal organisasi saat ini. Ia menegaskan bahwa dinamika yang sedang terjadi di tubuh federasi sama sekali tidak akan berdampak negatif terhadap kinerja Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Selain itu, keberlanjutan kompetisi Professional Futsal League ( PFL) juga tetap dijamin berjalan sesuai rencana tanpa hambatan berarti dari konflik internal.

Michael Victor Sianipar Jamin Program Timnas Berjalan Lancar

Michael Victor Sianipar secara eksplisit menyatakan bahwa fokus utamanya adalah menjaga cita-cita dan perjuangan para atlet. Ia menyebut bahwa program untuk atlet putra maupun putri, termasuk pemain muda kategori U-16 dan U-19, tidak boleh terganggu oleh situasi apapun. Pernyataan ini ditujukan untuk menenangkan seluruh pemangku kepentingan yang mungkin khawatir dengan stabilitas prestasi futsal nasional.

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Ketua FFI tersebut juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama. Ia meminta tim kepelatihan, pengurus federasi, hingga kementerian sepak bola PSSI untuk bersama-sama memprioritaskan kelancaran program Timnas. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa persiapan atlet tetap solid dan tidak terdistraksi oleh isu-isu non-teknis di level manajemen.

Dinamika Internal Pasca Pemberhentian Budi Setiawan

Kejelasan dari Michael Victor Sianipar muncul seiring dengan meningkatnya ketegangan internal Federasi Futsal Indonesia. Situasi memanas setelah Sekjen FFI, Budi Setiawan, diberhentikan dari jabatannya pada Rabu tanggal 4 November. Langkah administratif ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan dalam ekosistem futsal nasional yang menuntut kejelasan lebih lanjut.

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Setelah kejadian pemberhentian tersebut, banyak tim dari kompetisi PFL dan AFP di berbagai daerah Indonesia mulai bersuara. Mereka mendesak agar FFI segera menggelar pemilihan ketua umum luar biasa atau KLB. Tuntutan utama dari para tim daerah adalah pentingnya transparansi anggaran organisasi yang selama ini menjadi perhatian serius dan sumber ketidakpercayaan di antara para anggota federasi.

Komitmen FFI Melanjutkan Profesionalisme Kompetisi PFL

Menghadapi seruan KLB dari berbagai tim daerah, Michael Victor Sianipar menegaskan bahwa penyelenggaraan Professional Futsal League (PFL) tidak akan terpengaruh oleh dinamika organisasi. Ia berkomitmen penuh agar kompetisi tertinggi futsal futsal di Indonesia ini tetap berjalan stabil dan profesional. Kepastian ini penting untuk menjaga kepercayaan sponsor, penonton, dan para pemain yang bergantung pada liga tersebut.

Sebagai bukti keseriusannya dalam menjaga hubungan baik dengan komunitas futsal, Michael Victor Sianipar akan melakukan kunjungan langsung. Pria kelahiran 3 Maret 1991 ini akan terbang dari Amerika Serikat ke Pontianak. Tujuannya adalah untuk bersilaturahmi dengan jajaran pengurus dan komunitas futsal yang ada di Kalimantan Barat demi memperkuat harmoni internal.

Langkah Selanjutnya Mengatasi Isu Transparansi Anggaran

Sementara Michael Victor Sianipar fokus pada operasional lapangan, tekanan dari tim daerah terhadap transparansi keuangan masih menjadi isu krusial. Tuntutan agar FFI segera menggelar KLB menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai arah manajemen organisasi saat ini. Federasi diharapkan dapat memberikan jawaban konkret terkait laporan keuangan sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

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Prioritas saat ini bagi FFI adalah memastikan tidak ada gangguan pada jadwal pertandingan dan persiapan atlet di各级 kategori usia. Dengan pernyataan tegas dari ketumnya, diharapkan kepanikan dapat mereda dan semua pihak dapat kembali berkonsentrasi pada tujuan utama, yaitu meningkatkan performa futsal Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Keberhasilan FFI menstabilkan situasi ini akan menentukan kepercayaan publik terhadap reformasi organisasi ke depannya.