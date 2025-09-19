Jamie Vardy Merasa Diremehkan Jurnalis Italia dan Harus Menunda Debut Bersama Cremonese Akibat Cedera

Jamie Vardy, penyerang anyar Cremonese, merasa diremehkan oleh jurnalis Italia dan harus menunda debutnya di Serie A akibat cedera otot ringan. Pemain berusia 38 tahun ini diperkirakan absen sekitar satu bulan.

Penyerang veteran, Jamie Vardy , mengungkapkan pandangannya mengenai perlakuan yang ia terima dari media Italia setelah bergabung dengan klub promosi Serie A , Cremonese , pada usia 38 tahun. Vardy merasa bahwa sebagian jurnalis Italia cenderung meremehkannya, mungkin karena usianya yang sudah tidak muda lagi atau karena ekspektasi yang berbeda dari seorang pemain yang datang dari Liga Inggris.

Bergabungnya Vardy ke Cremonese memang menjadi kejutan tersendiri, mengingat reputasinya sebagai legenda Leicester City dan statusnya sebagai pemain berpengalaman di level tertinggi. Kedatangannya tentu diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi lini serang Cremonese dalam menghadapi persaingan ketat di Serie A. Namun, cedera otot ringan yang dialami Vardy menghambat debutnya bersama Grigiorossi, memaksa para penggemar untuk bersabar menunggu penampilan pertamanya di lapangan.\Cremonese secara resmi mengumumkan bahwa Jamie Vardy mengalami cedera otot ringan yang memaksanya untuk menepi dari lapangan. Striker asal Inggris tersebut diperkirakan harus absen selama sekitar satu bulan, yang berarti ia kemungkinan besar tidak akan dapat bermain dalam beberapa pertandingan awal Serie A. Kabar ini tentu menjadi pukulan bagi Cremonese, terutama mengingat ekspektasi tinggi yang ada terhadap performa Vardy. Pertandingan melawan Parma pada Minggu, 2 September 2025, hampir pasti akan dilewatkan oleh Vardy akibat cedera tersebut. Pihak klub telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi hasil tes medis yang menunjukkan adanya cedera otot ringan. Selain itu, Cremonese juga menyebutkan bahwa tes kebugaran yang lebih detail akan dilakukan menjelang pertandingan melawan Parma untuk memastikan tingkat kesiapan Vardy. Pelatih Cremonese, Davide Nicola, dikabarkan akan mengambil pendekatan hati-hati dalam menangani cedera Vardy, yang mengindikasikan bahwa ia tidak akan terburu-buru untuk menurunkannya di lapangan.\Situasi ini tentu menjadi tantangan bagi Cremonese, yang juga diperkuat oleh kiper Timnas Indonesia, Emil Audero. Ketiadaan Vardy di lini depan akan memaksa pelatih untuk mencari alternatif lain untuk mengisi posisi tersebut. Fans tentu berharap pemulihan Vardy berjalan lancar dan ia dapat segera kembali memperkuat tim. Vardy sendiri telah mencatatkan debut Serie A-nya dalam pertandingan tandang melawan Verona. Debut kandang pertamanya, yang seharusnya terjadi saat Cremonese menjamu Parma di Stadio Zini, terpaksa tertunda karena cedera. Jika mantan bintang Leicester City tersebut memang tidak dapat bermain melawan Parma, maka pertandingan kandang berikutnya yang mungkin menjadi debutnya adalah pada tanggal 20 Oktober melawan Udinese. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, penting bagi Cremonese untuk tetap menjaga semangat tim dan fokus pada pertandingan yang ada.





