James Gunn dan Peter Safran Mundur dari DC Studios, Jeremy Latcham Gantikan Posisi

James Gunn dan Peter Safran resmi mengundurkan diri sebagai pimpinan DC Studios. Posisi ini diambil alih oleh Jeremy Latcham mulai 1 Desember 2026. Simak rincian dampaknya terhadap semesta film DCU.

James Gunn dan Peter Safran secara resmi mengakhiri masa jabatan mereka sebagai pimpinan DC Studios, studio yang mengelola film-film superhero populer. Keputusan pengunduran diri ini dilaporkan oleh Variety pada hari Selasa tanggal 10 November 2026. Mereka berdua tidak lagi menjabat sebagai eksekutif yang mengawasi operasional harian perusahaan.

Dua nama ini akan digantikan oleh Jeremy Latcham, seorang mantan petinggi Marvel Studios yang memiliki pengalaman dalam produksi film-film Marvel Cinematic Universe atau MCU. Jeremy Latcham resmi akan mengambil alih kendali penuh sebagai presiden sekaligus kepala kreatif mulai 1 Desember 2026. Perubahan kepemimpinan ini menandai babak baru dalam strategi korporat Warner Bros. Discovery.

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Transisi Fokus Pada Karya Kreatif

James Gunn dan Peter Safran tidak benar-benar meninggalkan lingkungan industri kreatif di sekitar mereka. Kedua tokoh tersebut akan kembali berfokus sepenuhnya pada pekerjaan kreatif untuk proyek-proyek film yang sedang mereka persiapkan saat ini. Mereka tetap terlibat dalam produksi melalui peran penulis dan produser, bukan sebagai administrator studio.

Jeremy Latcham yang baru saja ditunjuk memiliki latar belakang kuat dari ekosistem Marvel. Pengalamannya menangani produksi skala besar di MCU diharapkan dapat memberikan stabilitas baru bagi DC Studios. Transisi manajemen ini dilakukan dengan harapan agar visi kreatif yang sudah ada dapat tetap berjalan tanpa gangguan operasional yang signifikan.

Ungkapan Beban Kerja Eksekutif

James Gunn segera membuka suara mengenai keputusan ini melalui media sosialnya. Ia mengungkapkan bahwa menjalankan sebuah studio film ternyata tidak semudah yang dibayangkan oleh publik secara umum. Pernyataan ini disampaikan untuk memberikan konteks mengenai tekanan yang mereka hadapi selama masa jabatan mereka.

Apa yang selama empat tahun ini hanya diketahui oleh orang-orang terdekatku adalah bahwa masa-masaku di DC Studios cukup berat. James Gunn menambahkan bahwa ia tidak menyukai sisi korporat dari pekerjaan ini. Pengakuan tersebut menyoroti perbedaan besar antara menjadi sutradara dan menjadi pemimpin eksekutif dalam industri perfilman.

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Sebelum ditunjuk menjadi petinggi DC Studios, James Gunn telah memiliki karier cemerlang sebagai sutradara dan penulis skenario. Namanya melejit di mata penonton global berkat kemampuannya mengarahkan trilogi Guardians of the Galaxy di Marvel. Latar belakang artistiknya menjadi nilai tambah penting dalam perjalanan mereka membangun semesta cerita DC.

Rekapitulasi Pencapaian dan Film DCU

DCU merupakan semesta cerita yang menghubungkan berbagai film dan serial superhero DC dalam satu dunia yang kohesif. Semesta cerita ini mulai dikembangkan secara serius setelah James Gunn dan Peter Safran ditunjuk memimpin DC Studios pada Oktober 2022. Tugas utama mereka saat itu adalah menyusun ulang arah film dan serial DC setelah perjalanan DC Extended Universe atau DCEU sebelumnya berakhir.

Memasuki Januari 2023, James Gunn dan Peter Safran memperkenalkan rencana besar DCU melalui babak pertama bertajuk Chapter One: Gods and Monsters. Mereka mengumumkan sejumlah proyek film dan serial yang akan saling terhubung. Superman menjadi salah satu karakter utama dalam strategi naratif yang mereka rancang untuk menarik kembali minat penonton.

Salah satu keberhasilan terbesar mereka datang lewat film Superman tahun 2025. Film tersebut berhasil meraup pendapatan global sekitar 618 juta dolar AS. Angka ini menunjukkan bahwa strategi penyatuan semesta cerita yang mereka bangun memiliki dasar audiens yang solid. Film ini menjadi pilar penting dalam kebangkitan merek superhero DC.

Hasil berbeda justru dialami oleh film Supergirl. Film yang tayang pada Juli 2026 itu hanya menghasilkan sekitar 126 juta dolar AS. Hasil box office ini jauh di bawah anggaran produksinya yang mencapai 170 juta dolar AS. Perbedaan kinerja finansial ini menjadi catatan penting bagi manajemen baru.

Film Clayshed juga menunjukkan performa yang menarik secara finansial. Film tersebut meraup sekitar 109 juta dolar AS dari biaya produksi yang lebih kecil yaitu 44 juta dolar AS. Angka-angka ini menjadi bahan evaluasi bagi Jeremy Latcham dalam menentukan prioritas anggaran di masa mendatang.

Proyek Lanjutan dan Masa Depan DCU

Kini setelah James Gunn dan Peter Safran melepas jabatan pimpinan, banyak netizen mempertanyakan apakah DCU yang mereka bangun akan kembali dirombak total. Sejauh ini, belum ada pengumuman resmi mengenai rencana memulai ulang DCU dari nol. Ketidakpastian ini menimbulkan kecemasan di kalangan penggemar setia karakter-karakter tersebut.

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Proyek-proyek yang sudah berjalan juga tidak otomatis dibatalkan akibat pergantian kepemimpinan ini. Salah satu film yang dipastikan tetap berlanjut adalah Man of Tomorrow yang dijadwalkan tayang pada 9 Juli 2027. James Gunn masih bertanggung jawab sebagai penulis dan sutradara untuk film tersebut.

Peter Safran tetap akan terlibat sebagai produser untuk Man of Tomorrow. Keterlibatan mereka dalam proyek spesifik ini menunjukkan bahwa transisi hanya terjadi di level manajemen, bukan pada inti kreatif film. Hal ini memberikan kepastian bagi tim produksi yang sedang mengerjakan film tersebut.

Sebelum pergantian ini, DC Studios telah memperkenalkan rencana pengembangan film The Brave and the Bold. Film tersebut akan menghadirkan Batman versi DCU bersama putranya, Damian Wayne, sebagai Robin. Proyek ini dirancang untuk mengeksplorasi dinamika hubungan ayah dan anak dalam konteks superhero.

Ada pula proyek Swamp Thing yang direncanakan mengangkat sisi horor dari dunia DC. Proyek ini bertujuan diversifikasi genre film yang diproduksi oleh studio. Namun, kedua proyek tersebut belum memiliki jadwal penayangan pasti. Kelanjutan pengembangan mereka di bawah kepemimpinan baru masih perlu ditunggu.

Proyek Man of Tomorrow akan menjadi ujian pertama bagi strategi Jeremy Latcham. Keberhasilan atau kegagalan film ini dapat menentukan arah strategi konten di masa depan. Para penggemar akan menunggu dengan cermat bagaimana manajemen baru menangani aset-aset berharga ini.

Peran Jeremy Latcham sebagai presiden dan kepala kreatif sangat krusial saat ini. Ia harus menyeimbangkan visi kreatif dengan tuntutan bisnis yang semakin kompleks. Pengalaman di Marvel Studios menjadi aset utama yang akan ia bawa ke DC Studios.

James Gunn dan Peter Safran juga menyampaikan terima kasih kepada para pemeran, kru, dan tim produksi. Mereka mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin selama masa kepemimpinan mereka. Pengakuan ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan industri perfilman.

Empat tahun lalu, mereka memulai langkah untuk menyatukan DC di bawah satu visi kreatif. Selama masa itu, mereka membantu mengembalikan Superman ke pusat semesta DC. Langkah ini sekaligus membuka jalan bagi cerita-cerita baru melalui film dan televisi. Warisan karya mereka akan terus dinikmati oleh audiens global.