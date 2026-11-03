Jamdatun Narendra Jatna Serukan Hati-hati RUU Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Jamdatun Narendra Jatna memperingatkan risiko pembatasan hak milik dalam RUU Perampasan Aset tanpa putusan pidana dan mengusulkan prinsip proporsionalitas serta pengawasan pengadilan yang ketat.

Jamdatun Narendra Jatna menyampaikan peringatan keras mengenai urgensi prinsip kehati-hatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di hadapan Komisi III DPR RI pada Selasa, 3 November 2026. Mantan pejabat penegak hukum ini menekankan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau yang dikenal dengan konsep non-conviction based memiliki risiko tinggi dalam membatasi hak milik masyarakat jika regulasi yang dihasilkan tidak dirancang dengan sangat ketat.

Ungkapan tersebut disampaikan secara langsung oleh Jamdatun Narendra Jatna selama pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang berlokasi di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menegaskan posisi bahwa pengambilan harta oleh negara tanpa adanya bukti kesalahan pidana terlebih dahulu merupakan intervensi hukum yang sangat serius dan berdampak langsung pada hak konstitusional warga negara.

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Mekanisme Hukum Tanpa Putusan Pidana

Perampasan aset tanpa putusan pidana dianggap oleh Jamdatun Narendra Jatna sebagai bentuk pembatasan hak milik yang paling keras karena negara mengambil alih harta seseorang tanpa terlebih dahulu membuktikan kesalahan pidananya. Mekanisme ini memungkinkan negara untuk menyita kekayaan individu tanpa melalui proses pengadilan pidana yang konvensional, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan yang masif.

Untuk memastikan legalitas dan keadilan dalam penerapan mekanisme ini, Jamdatun Narendra Jatna menegaskan adanya tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi agar setiap tindakan perampasan aset dapat dinyatakan sah di mata hukum. Syarat pertama adalah bahwa mekanisme operasionalnya harus diatur secara tegas dan eksplisit dalam undang-undang. Syarat kedua mengharuskan tindakan perampasan untuk ditetapkan melalui putusan hakim yang independen. Ketiga, penerapannya wajib memperhatikan prinsip proporsionalitas guna menghindari kerugian yang tidak perlu bagi pemilik aset.

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Kesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pendekatan yang diajukan oleh Jamdatun Narendra Jatna untuk menjamin keadilan ini sejalan sepenuhnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 172/PUU-XXIII/2025 yang ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2026. Putusan tersebut menjadi landasan yurisprudensial penting yang membatasi kekuasaan negara dalam melakukan penyitaan aset, memastikan bahwa setiap langkah penegakan hukum tetap berada dalam koridor yang telah diadili oleh yudikatif tertinggi.

Dalam draf RUU yang sedang dibahas, Jamdatun Narendra Jatna juga menyoroti penggunaan pendekatan unexplained wealth atau aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya sebagai alat bukti dalam proses perampasan. Ia menilai bahwa konsep ini sangat rentan terhadap potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Sebagai alternatif yang lebih aman dan standar internasional, ia menyarankan agar regulasi lebih banyak merujuk pada konsep illicit enrichment atau memperkaya diri secara tidak sah yang memiliki definisi hukum yang lebih jelas dan ketat.

Pengalaman Internasional dan Kontrol Pengadilan

Untuk memberikan gambaran nyata mengenai bahaya penerapan mekanisme yang longgar, Jamdatun Narendra Jatna memaparkan pengalaman dari sejumlah negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Belanda. Negara-negara tersebut pernah melakukan koreksi atau penyesuaian signifikan terhadap mekanisme perampasan aset mereka karena menyadari adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dan praktik pemerasan yang merugikan masyarakat luas.

Pengawasan ketat dari pengadilan dalam setiap tahapan proses perampasan aset dianggap sangat krusial oleh Jamdatun Narendra Jatna sebagai langkah preventif. Pengawasan tersebut diperlukan secara mutlak agar hak-hak pemilik aset tetap terlindungi secara adil, termasuk pada tahap-tahap awal sebelum tindakan pembekuan maupun perampasan dilakukan oleh pihak berwenang.

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Dampak Konseptual Terhadap Hak Milik

Prinsip proporsionalitas yang ditekankan oleh Jamdatun Narendra Jatna bukan sekadar teknis administratif, melainkan fondasi utama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memberantas kejahatan dan perlindungan hak milik pribadi. Tanpa prinsip ini, masyarakat berisiko kehilangan aset mereka hanya berdasarkan dugaan atau ketidakmampuan menjelaskan sumber dana, bukan karena bukti pidana yang kuat.

Keputusan untuk mengadopsi atau menolak mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana akan berdampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aset mereka tidak akan disita secara sewenang-wenang atau non-arbitrary forfeiture demi kepentingan negara yang tidak transparan. Kejelasan aturan ini menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum tanpa mengorbankan hak asasi manusia.

Komitmen Penyempurnaan Regulasi

Jamdatun Narendra Jatna mengajak Komisi III DPR RI untuk melakukan review mendalam terhadap setiap pasal dalam draf RUU Perampasan Aset yang dapat menggeser beban pembuktian kepada masyarakat. Kehadiran masukan ahli seperti ini diharapkan dapat memperkuat draf undang-undang agar lebih robust dan tahan terhadap tantangan hukum di masa depan.

Proses penyempurnaan RUU ini akan menentukan seberapa jauh negara dapat berperan sebagai pelindung hak warga negara versus sebagai entitas yang berpotensi melanggar hak tersebut melalui mekanisme penyitaan. Kejelasan prosedur, standar bukti, dan peran hakim menjadi elemen yang tidak bisa ditawar lagi dalam mewujudkan keadilan substantif di Indonesia.