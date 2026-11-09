Jamarek Lolos ke Babak Kualifikasi Piala Konfederasi Afrika Pasca Putusan CAS

Pengadilan Arbitrase Olahraga mengukuhkan kemenangan Jamarek atas Hafia Conakry, memastikan kelolosan klub Mauritania ke babak berikutnya untuk menghadapi Chabab Belouizdad.

Putusan final dari Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) secara resmi mengakhiri sengketa hukum yang telah menunda kelanjutan kompetisi antara klub Mauritania, Jamarek, dan Hafia Conakry dari Guinea. Keputusan arbitrase ini menolak banding yang diajukan oleh Hafia Conakry pada 8 Oktober 2026, sehingga mengukuhkan kembali keputusan awal yang dikeluarkan oleh Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) pada 14 September 2026.

Proses Hukum dan Penolakan Banding Hafia Conakry

Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam putusan resminya menegaskan bahwa argumen hukum yang diajukan oleh Hafia Conakry tidak memiliki dasar yang cukup untuk membatalkan hasil pertandingan. Klub asal Guinea tersebut sebelumnya menganggap ketidakhadiran Jamarek pada leg kedua bukanlah akibat kondisi kahar, melainkan kegagalan penyelenggaraan logistik. Namun, arbitrasi tingkat dunia tersebut menolak pandangan tersebut dan menjatuhkan hukuman yang menguntungkan pihak Mauritania.

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Dengan penolakan banding ini, status hukum pertandingan leg kedua dianggap telah selesai. Jamarek kini memiliki hak penuh untuk melanjutkan kompetisi tanpa hambatan regulasi. Sengketa ini telah menjadi sorotan utama dalam kalender kompetisi klub benua Afrika karena menyangkut legitimasi hasil laga yang telah dimainkan.

Rincian Kronologi Kecelakaan Pesawat dan Hasil Agregat

Krisis perjalanan bermula ketika rombongan resmi Jamarek gagal mencapai ibu kota Guinea, Conakry, untuk menjalani leg kedua yang semula dijadwalkan pada 11 September 2026. Penyebab utamanya adalah kecelakaan pesawat yang seharusnya mengangkut tim tersebut. Insiden infrastruktur transportasi ini memaksa CAF untuk mengintervensi jadwal dan menilai situasi tersebut sebagai force majeure.

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Komite Penyelenggara Kompetisi Klub di bawah naungan CAF kemudian menyetujui penjadwalan ulang pertandingan tersebut. Laga pengganti akhirnya digelar pada 19 September 2026 di Conakry. Hasil akhir pertandingan ini adalah kemenangan telak bagi Jamarek dengan skor satu gol tanpa balas.

Skor agregat dua legs menjadikan Jamarek sebagai juara kelompok dengan total skor tiga gol dua gol. Leg pertama yang berlangsung di Nouakchott berakhir dengan hasil imbang dua gol dua gol, sehingga kemenangan satu gol di leg kedua cukup untuk memastikan kelolosan. Data statistik agregat ini menjadi dasar utama penghitungan hasil akhir oleh pihak manajemen turnamen.

Dampak Keputusan Terhadap Jadwal Musim 2026-2027

Putusan CAS membuka jalan bagi Jamarek untuk masuk ke babak pendahuluan kedua dari turnamen Piala Konfederasi Afrika musim 2026-2027. Klub Mauritania ini akan menghadapi lawan dari Aljazair, Chabab Belouizdad, dalam ronde berikutnya. Penundaan sementara yang diminta Hafia Conakry pada 16 Oktober 2026 kini telah dicabut secara permanen.

Pihak manajemen Jamarek menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ini memberikan kepastian jadwal bagi persiapan tim. Pemain dan staf teknis kini dapat fokus sepenuhnya pada strategi menghadapi Chabab Belouizdad tanpa distraksi dari isu hukum yang berkepanjangan. Ini adalah momen penting bagi stabilitas jadwal kompetisi nasional maupun internasional.

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Reaksi Resmi dan Masa Depan Klub Mauritania

Stasiun berita resmi Jamarek mengonfirmasi penerimaan putusan CAS dalam sebuah pernyataan publik yang diterbitkan pada hari Senin. Pengumuman ini menegaskan bahwa semua upaya hukum dari lawan telah tertutup. Kepastian kelolosan ini adalah hasil dari perjuangan panjang yang menuntut keadilan prosedural dalam ajang sepakbola benua.

Keputusan ini juga menandai berakhirnya dominasi narasi negatif mengenai kegagalan logistik tim Mauritania. Pihak manajemen berjanji untuk memberikan apresiasi terbaik kepada para pemain yang telah membuktikan kualitas mereka di lapangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan performa puncak saat bertemu dengan Chabab Belouizdad di babak kualifikasi selanjutnya.