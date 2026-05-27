Jamaah Haji Laksanakan Lempar Jumrah di Mina dengan Khidmat

Ritual lempar jumrah menjadi puncak ibadah haji di Mina, Arab Saudi, yang diikuti jutaan jamaah dari seluruh dunia. Prosesi ini melambangkan penolakan terhadap godaan setan dan mengikuti teladan Nabi Ibrahim AS.

Jamaah haji dari seluruh dunia melaksanakan salah satu rukun haji yang paling krusial, yaitu lempar jumrah di Mina , Arab Saudi . Ritual ini dilakukan pada hari-hari tasyrik, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijah, di mana para jamaah melemparkan kerikil ke tiga tiang atau dinding batu yang melambangkan setan, yaitu Jumrah Ula, Jumrah Wustha, dan Jumrah Aqabah.

Tradisi ini mengikuti jejak Nabi Ibrahim AS yang digoda setan saat hendak menyembelih putranya, Ismail, dan menolaknya dengan melempar batu. Setiap jamaah diwajibkan melempar tujuh kerikil ke setiap jumrah, dimulai dari Jumrah Aqabah pada hari pertama, lalu dilanjutkan ketiganya pada hari-hari berikutnya. Prosesi ini bukan sekadar ritual fisik, melainkan simbol penolakan terhadap godaan duniawi dan penguatan iman kepada Allah SWT.

Pemerintah Arab Saudi telah menyiapkan fasilitas modern untuk memudahkan jamaah, termasuk jembatan Jamarat bertingkat yang dilengkapi pendingin dan pagar pengaman, serta petugas yang siap membantu. Pengaturan waktu dan zona pelemparan diterapkan untuk menghindari kepadatan dan risiko terinjak-injak, mengingat jumlah jamaah yang mencapai jutaan orang. Bagi jamaah lansia atau berkebutuhan khusus, disediakan kursi roda dan jalur khusus agar mereka tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat.

Selain itu, petugas medis dan ambulans siaga di sekitar area untuk menangani kasus kelelahan atau cedera. Antusiasme jamaah sangat tinggi, mereka berdatangan dari berbagai negara dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan Islam. Beberapa jamaah mengaku merasakan kedekatan spiritual yang mendalam saat melempar jumrah, seolah-olah mengusir setan dari hati mereka. Setelah selesai, mereka melanjutkan dengan tahalul, yaitu mencukur rambut sebagai tanda berakhirnya ihram, dan kemudian dapat melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram.

Seluruh rangkaian ini mencerminkan kepasrahan total kepada Allah dan pengingat akan perjuangan para nabi dalam menegakkan tauhid. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengirimkan petugas pembimbing ibadah dan kloter yang mendampingi jamaah selama di tanah suci untuk memastikan kelancaran setiap prosesi. Koordinasi dengan otoritas Saudi juga dilakukan secara intensif, terutama dalam hal pengaturan transportasi dan akomodasi. Meskipun cuaca panas dengan suhu mencapai 40 derajat Celsius, jamaah tetap bersemangat dan saling mengingatkan untuk menjaga hidrasi dan kesehatan.

Banyak yang membawa payung dan air minum, serta memanfaatkan fasilitas tenda-tenda ber AC di Mina. Tradisi lempar jumrah ini telah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim dan terus diwariskan hingga kini, menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam kehidupan seorang Muslim yang mampu menunaikan rukun Islam kelima. Melalui ritual ini, jamaah diajarkan untuk tidak gentar menghadapi godaan dan selalu bertawakal kepada Sang Pencipta. Semoga ibadah haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan membawa berkah bagi seluruh umat Islam di dunia. Amin





