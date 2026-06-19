Jamaah Haji Kloter 11 Debarkasi Banjarmasin Pulang ke Tanah Air

Kedatangan jamaah haji Kloter 11 Debarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin setelah melaksanakan ibadah haji 2026, Jumat (19/6/2026). ANTARA/HO-PPIH Debarkasi Banjarmasin Banjarmasin (ANTARA) - Sebanyak 354 haji berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dari Kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banjarmasin Eddy Khairani di Kota Banjarbaru, Jumat, mengatakan jamaah haji kloter 11 tiba hari ini, pukul 12.55 Wita di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin.

Kedatangan jamaah haji Kloter 11 Debarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarma sin setelah melaksanakan ibadah haji 2026, Jumat (19/6/2026).

ANTARA/HO-PPIH Debarkasi Banjarmasin Banjarmasin (ANTARA) - Sebanyak 354 haji berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dari Kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banjarmasin Eddy Khairani di Kota Banjarbaru, Jumat, mengatakan jamaah haji kloter 11 tiba hari ini, pukul 12.55 Wita di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin.

"Jamaah haji kloter 11 masuk kepulangan gelombang ke-2 jamaah haji Indonesia diberangkatkan dari Madinah," ucapnya. Kepulangan jamaah haji Indonesia gelombang ke-1 dipulangkan dari Makkah melewati Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Menurut Eddy, kedatangan jamaah haji kloter 11 berjalan lancar hingga diangkut ke asrama haji untuk mengikuti proses penyambutan dan jamuan makan.

"Alhamdulillah, kondisi kesehatan jamaah haji kloter 11 cukup baik, hanya kebanyakan memang mengalami flu dan batuk," ujarnya. Dengan kedatangan jamaah haji kloter 11 ini, maka total haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang ke tanah air 3.943 orang. Tahun ini, ucap dia, ada 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalsel dan lima kloter dari Kalteng, dengan total haji 6.804 orang.

Eddy menyampaikan kepulangan jamaah haji Debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni 2026 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin hingga dijadwalkan pada 1 Juli 2026. Setelah kembali ke tanah air, tantangan sesungguhnya berupa mempertahankan semangat ibadah, keikhlasan, kesabaran, dan kepedulian sosial yang telah ditempa selama berada di Tanah Suci.

"Semoga seluruh jamaah menjadi haji dan hajjah yang mabrur serta membawa keberkahan bagi keluarga, masyarakat, daerah, dan bangsa," katanya. PPIH Debarkasi Banjarmasin terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dalam proses pemulangan jamaah hingga seluruh kloter tiba kembali di daerah masing-masing dengan aman, tertib, dan nyaman





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