Jamaah Haji Indonesia Mulai Bergerak ke Makkah untuk Umrah Wajib

Kloter pertama jamaah haji Indonesia, YIA 1 dan JKG 1, diberangkatkan dari Madinah menuju Makkah pada Kamis, 30 April, untuk melaksanakan umrah wajib. Jamaah telah mempersiapkan diri dengan mandi ihram dan mengucapkan niat ihram di Miqat Dzul Hulaifah.

Jamaah haji Indonesia di Madinah memulai perjalanan menuju Makkah pada hari Kamis, 30 April. Kloter YIA 1 dan JKG 1 menjadi yang pertama diberangkatkan pukul 07.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Sebelum keberangkatan, para jamaah telah mempersiapkan diri dengan mandi ihram, mengenakan kain ihram bagi laki-laki dan gamis putih bagi perempuan, karena mereka akan melaksanakan umrah wajib, terutama bagi yang memilih Haji Tamattu. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Madinah telah mengatur agar koper-koper jamaah diurus, sehingga mereka tidak perlu repot. Setibanya di Miqat Dzul Hulaifah atau Masjid Bir Ali, jamaah melaksanakan shalat sunnah ihram, banyak yang meluangkan waktu dalam sujud sebagai ungkapan syukur.

Kemudian, dipimpin oleh pembimbing ibadah, mereka mengucapkan niat ihram, baik lafaz 'Labbaik Allahumma ‘Umrotan' maupun 'Nawaitul umrota wa ahromtu biha lillahi ta’ala'. Dengan pengucapan niat, seluruh larangan ihram mulai berlaku hingga prosesi umrah selesai. Kalimat Talbiyah pun bergema dari bibir para jamaah, menunjukkan kesiapan spiritual mereka. Momen ini sangat mengharukan, banyak jamaah yang terharu dan meneteskan air mata, menyadari keagungan perjalanan spiritual yang akan mereka lalui.

Kedisiplinan jamaah, terutama dari kloter YIA 1 asal Yogyakarta, diapresiasi oleh Kepala Sektor 1 Madinah, Ramlan Sudarto. Ia menekankan pentingnya manajemen waktu dan mengikuti arahan petugas agar proses mobilisasi berjalan lancar. Ramlan mengingatkan agar jamaah tidak terlambat berkumpul di bus sesuai jadwal yang ditentukan, karena keterlambatan satu orang dapat mengganggu seluruh rombongan. Setelah jamaah naik ke bus, tim Sektor 1 melakukan penyisiran menyeluruh di bus dan kamar hotel untuk memastikan tidak ada jamaah atau barang bawaan yang tertinggal.

Hasilnya, kloter YIA 1 dinyatakan bersih dan lengkap, tidak ada jamaah yang tertinggal maupun barang yang tercecer. Hal ini menunjukkan koordinasi yang baik antara petugas dan jamaah. Keberhasilan ini menjadi contoh bagi kloter-kloter berikutnya dalam mempersiapkan keberangkatan ke Makkah. Kloter YIA 1 dan JKG 1 dijadwalkan tiba di Makkah pada pukul 13.00 WAS.

Perjalanan ini menandai dimulainya rangkaian ibadah umrah wajib bagi para jamaah haji Indonesia. Keberangkatan ini merupakan bagian dari persiapan menuju puncak ibadah haji, dan diharapkan seluruh jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan lancar. PPIH terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah, mulai dari pengaturan transportasi, akomodasi, hingga bimbingan ibadah. Keamanan dan kenyamanan jamaah menjadi prioritas utama.

Dengan persiapan yang matang dan kerjasama yang baik antara petugas dan jamaah, diharapkan seluruh prosesi ibadah haji dapat berjalan dengan sukses dan membawa keberkahan bagi seluruh umat Muslim. Keberangkatan kloter pertama ini menjadi simbol semangat dan harapan bagi seluruh jamaah haji Indonesia untuk mencapai tujuan spiritual mereka di Tanah Suci





