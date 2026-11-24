Balai Besar TNBTS resmi buka jalur pendakian Gunung Semeru hingga Ranu Kumbolo pada 26 November 2026. Kuota harian dibatasi 250 orang untuk keselamatan.

Badan pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau Balai Besar TNBTS secara resmi mengumumkan pembukaan kembali akses pendakian Gunung Semeru di Jawa Timur. Jalur tersebut akan dibuka secara resmi pada Kamis, 26 November 2026, setelah mengalami masa penutupan yang panjang sejak Agustus 2026 lalu.

Pembukaan ini menjadi kabar baik bagi para pecinta alam dan pendaki gunung yang menantikan kembalinya akses ke kawasan gunung berapi aktif ini. Pembatasan jarak pendakian ditetapkan maksimal hingga area Ranu Kumbolo. Keputusan strategis ini diambil setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap berbagai faktor keamanan dan lingkungan yang mempengaruhi kondisi kawasan gunung.

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Proses Evaluasi Risiko Kebakaran

Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Purnama, menyampaikan bahwa keputusan pembukaan jalur ini tidak diambil secara sembarangan. Keputusan tersebut mengacu pada hasil evaluasi risiko kebakaran hutan yang telah dilakukan secara ketat. Selain itu, kesiapan infrastruktur jalur pendakian juga menjadi pertimbangan utama sebelum izin dibuka kembali untuk umum.

Pihak manajemen juga memperhitungkan rekomendasi aktivitas kegunungapian dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Data dari pusat tersebut menjadi penentu utama apakah kondisi vulkanik saat ini sudah aman untuk menerima pengunjung. Hal ini memastikan bahwa keselamatan jiwa para pendaki tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterbitkan.

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Kuota Terbatas dan Aturan Pendaftaran

Balai Besar TNBTS menetapkan kuota pendakian Gunung Semeru sebesar 250 orang per hari. Pembatasan jumlah ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan meminimalisir risiko bencana di area yang masih rawan. Pendaftaran untuk pendaki umum dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi Ayo Ke Taman Nasional yang telah disediakan oleh pemerintah.

Sementara itu, bagi pendaki yang membutuhkan penjadwalan ulang waktu pendakian, mereka dapat mengakses laman khusus yang disediakan di https://bit.ly/reschedule-semeru-terbaru-2026. Manajemen jalur pendakian mengingatkan seluruh calon pendaki untuk melaksanakan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kepatuhan terhadap jadwal dan aturan administrasi sangat ditekankan agar tidak terjadi penumpukan jumlah pendaki di lapangan.

Dampak Lingkungan dan Batas Waktu

Kebijakan pembukaan jalur ini turut melihat prakiraan kondisi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kondisi cuaca menjadi faktor dinamis yang sangat berpengaruh terhadap keamanan aktivitas di ketinggian. Selain itu, aspek keselamatan pendaki dan kelestarian ekosistem menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan pembukaan kembali kawasan ini oleh pihak manajemen.

Rudijanta Tjahja Purnama secara tegas melarang pendaki melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Semeru. Mereka juga dilarang melewati batas kunjungan yang telah ditetapkan hingga area Ranu Kumbolo. Imbauan ini disampaikan untuk memastikan bahwa kawasan hutan di sekitar puncak tetap terlindungi dari aktivitas manusia yang berpotensi merusak lingkungan.

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Jadwal Penutupan Kawasan Tahunan

Pejabat senior tersebut menambahkan bahwa pembukaan kembali jalur pendakian Gunung Semeru ini berlaku hingga 30 Desember 2026. Setelah tanggal tersebut, jalur pendakian akan kembali ditutup secara total. Penutupan ini sesuai dengan jadwal penutupan kawasan TNBTS Tahun 2026 yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Penutupan tersebut berlaku berdasarkan Keputusan Kepala BB TNBTS Nomor 112 Tahun 2026. Area tersebut akan tetap ditutup hingga adanya pengumuman pembukaan berikutnya dari otoritas pengelola. Pengunjung diharapkan dapat mematuhi setiap arahan dari petugas lapangan dan tetap memperhatikan perkembangan informasi aktivitas vulkanik serta potensi bahaya di kawasan itu. Kehadiran pendaki juga dituntut untuk menjaga kebersihan dengan membawa turun semua sampah logistik masing-masing.