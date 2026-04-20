Jalan Terjal Menuju Swasembada: Transformasi Tata Kelola Gula Indonesia

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menghentikan impor gula konsumsi pada 2026 berkat peningkatan produksi domestik yang signifikan dan penguatan kebijakan hulu-hilir.

Indonesia kini menapaki babak baru dalam peta jalan kedaulatan pangan, khususnya terkait komoditas gula yang selama bertahun-tahun menjadi tantangan pelik. Selama periode 2020 hingga 2024, Indonesia terjebak dalam ketergantungan impor yang masif dengan volume mencapai 5 hingga 6 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri stagnan di angka 2,3 hingga 2,6 juta ton. Situasi ini menempatkan posisi tawar Indonesia di pasar global menjadi rentan dan membebani neraca perdagangan nasional.

Namun, narasi tersebut mulai berubah secara signifikan dalam dua tahun terakhir melalui sinergi kebijakan yang lebih terintegrasi antara sektor hulu dan hilir, yang kini membawa optimisme nyata bagi tercapainya swasembada gula nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah pilar utama kekuatan bangsa. Visi ini diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih berani dan terstruktur. Pada tahun 2025, produksi gula nasional berhasil menyentuh angka 2,67 juta ton, sebuah lompatan yang memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah untuk mengambil langkah ekstrem yakni menyetop impor gula konsumsi pada tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan data kebutuhan nasional sebesar 2,8 juta ton yang mampu ditutupi oleh peningkatan produksi domestik serta stok cadangan yang dikelola dengan presisi. Langkah strategis ini membuktikan bahwa pemerintah tidak hanya sekadar bicara target, tetapi juga eksekusi di lapangan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi. Keberhasilan ini didukung penuh oleh Kementerian Pertanian melalui berbagai program akselerasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa strategi utama yang dijalankan mencakup percepatan program tebu nasional melalui teknik bongkar ratoon, distribusi benih unggul bersertifikat, dan perluasan lahan produktif di berbagai wilayah. Di sisi hilir, Badan Pangan Nasional berperan krusial dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi berjalan efisien. Dengan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani sebagai produsen dan daya beli konsumen di masyarakat, ekosistem gula nasional kini semakin kokoh. Swasembada gula konsumsi pada 2026 bukan sekadar pencapaian statistik, melainkan bukti nyata keberhasilan transformasi tata kelola pangan yang lebih disiplin, terukur, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Langkah ke depan kini difokuskan untuk menjaga tren positif ini agar Indonesia tidak lagi menoleh ke belakang pada ketergantungan impor yang menyengsarakan





