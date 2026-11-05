Jalan Sekitar PN Jaktim Ditutup Sidang Roy Suryo dan Jokowi Saksi

Presiden Joko Widodo didengar sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo di PN Jakarta Timur, Kamis 5 November 2026.

Suasana di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau PN Jaktim berubah menjadi sangat padat dan ramai sejak pagi hari menjelang sesi persidangan. Kejadian ini menandai dimulainya proses hukum bagi terdakwa Roy Suryo beserta rekan-rekannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang sangat dinanti publik. Kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai saksi dalam sidang tersebut menjadi pemicu utama antusiasme dan perhatian masif dari berbagai kalangan masyarakat.

Presiden Jokowi Hadiri Sidang Dugaan Pencemaran Nama Baik

Joko Widodo secara resmi hadir dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 5 November 2026. Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta ini diperkirakan telah menjadi faktor utama yang memicu kerumunan massa di area pengadilan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebelumnya telah merencanakan kehadiran Jokowi untuk memperkuat sisi pembuktian dalam perkara pidana ini yang sedang diproses di ranah hukum.

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Kerumunan Massa Pendukung Dua Pihak Berhadapan

Situasi di lapangan menunjukkan adanya dua kubu massa yang hadir di sekitar lokasi persidangan dengan pandangan dan tujuan yang berbeda. Kelompok pertama terdiri dari pendukung Jokowi yang berasal dari organisasi Projo dan mereka membawa spanduk berisi kalimat "Kami Percaya Jokowi dan UGM". Kelompok kedua adalah pendukung Roy Suryo serta Dokter Tifa yang juga hadir untuk memberikan dukungan moral kepada terdakwa di pengadilan.

Pengerahan 1200 Personel untuk Keamanan dan Kamtibmas

Kapolsek Cakung, Kompol Andre Tri Putra, mengungkapkan bahwa petugas keamanan telah mengerahkan sekitar 1.200 personel gabungan untuk mengamankan kawasan PN Jaktim. Pengerahan besar-besaran ini dilakukan khusus untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas yang bisa timbul akibat pertemuan dua kubu massa tersebut. Keamanan gedung pengadilan menjadi prioritas utama aparat kepolisian selama persidangan berlangsung.

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Rekayasa Lalu Lintas dan Penutupan Flyover Klender

Untuk mengatasi kepadatan kendaraan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas, kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jembatan layang atau flyover dari arah Klender menuju gedung pengadilan telah ditutup total dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Penutupan ini merupakan bagian dari strategi pengalihan arus lalu lintas yang diterapkan secara ketat demi alasan keamanan dan ketertiban umum di sekitar lokasi persidangan.

Kolaborasi Masyarakat Eramas 2000 Menjaga Kondisi Kondusif

Aparat kepolisian juga meminta dukungan penuh dari warga sekitar, khususnya penghuni Perumahan Eramas 2000, untuk bekerja sama menjaga situasi tetap aman. Kompol Andre Tri Putra secara khusus mengajak warga untuk memberikan doa dan kerjasama agar kegiatan sidang dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Kolaborasi antara aparat keamanan dan warga lokal ini menjadi kunci utama untuk mencegah adanya gangguan yang tidak diinginkan di sekitar area pengadilan selama persidangan berlangsung.