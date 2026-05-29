Jalan Raya Lenteng Agung Ditutup Sebagian Akibat Amblas Besar, Pengendara Dipaksa Pilih Rute Alternatif

Amblas berukuran tiga meter kedalaman dan empat meter panjang menimpa jalur arah Depok di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 28 Mei 2026. Penutupan sebagian jalan menyebabkan kemacetan, sementara tim evakuasi dan perbaikan bekerja menggunakan eksavator untuk menutup lubang. Pemerintah menegaskan komitmen perbaikan infrastruktur dan peningkatan drainase guna mencegah insiden serupa.

Jalan Raya Lenteng Agung di Jakarta Selatan mengalami penutupan sebagian setelah terjadinya amblas pada malam Kamis, 28 Mei 2026. Lubang yang terbentuk memiliki kedalaman sekitar tiga meter dan panjang sekitar empat meter, menimbulkan kerusakan pada jalur arah Depok.

Pihak Dinas Perhubungan DKI bersama Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) segera menutup sementara bagian jalan yang terdampak guna mencegah kecelakaan serta memberi ruang kerja bagi tim evakuasi dan perbaikan. Kendaraan bermotor, terutama sepeda motor yang menjadi mayoritas pengguna jalan di kawasan itu, terpaksa menurunkan kecepatan dan berbelok ke jalur alternatif. Akibatnya, antrean kendaraan menumpuk pada jam-jam sibuk pagi dan sore, memperparah kemacetan di area sekitarnya.

Petugas kepolisian lalu lintas (Polantas) yang ditempatkan di lokasi mengatur alur lalu lintas secara manual, menandai zona bahaya dengan rambu peringatan dan konus keselamatan. Mereka juga menugaskan beberapa unit ambulans untuk siap sedia jika terjadi kecelakaan. Sementara itu, tim penggerak (rekonstruksi) menggunakan eksavator berkapasitas besar untuk mengisi lubang dengan material pasir dan batu kali, kemudian menutupinya dengan aspal baru. Proses pengisian diperkirakan memakan waktu sekitar dua hari kerja, tergantung pada cuaca dan ketersediaan material.

Selama proses ini, jalan tetap ditutup sebagian, sehingga pengendara disarankan menggunakan rute alternatif seperti Jalan Cipete Raya dan Jalan Kemang Raya. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden amblas yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk amblas di kawasan Jagakarsa dan kemacetan parah akibat banjir di Ring Road Kembangan. Pemerintah kota menegaskan komitmen untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, meningkatkan pemeliharaan rutin, serta melakukan survei geoteknik pada titik-titik rawan sebelum musim hujan tiba.

Warga diimbau untuk selalu memperhatikan rambu lalu lintas dan tidak melanggar zona penutupan demi keselamatan bersama. Jika ada pertanyaan atau laporan terkait kondisi jalan, masyarakat dapat menghubungi layanan pengaduan Dinas Perhubungan DKI melalui aplikasi SOSMED atau nomor hotline 1500‑567. Kondisi cuaca pada hari kejadian diperkirakan cukup lembap dengan curah hujan ringan, namun tidak cukup untuk menjelaskan penyebab utama amblas.

Ahli geologi menyarankan bahwa faktor utama kemungkinan adalah erosi tanah yang terjadi secara bertahap akibat volume kendaraan yang tinggi dan kurangnya drainase yang memadai. Oleh karena itu, selain perbaikan cepat, diperlukan upaya jangka panjang berupa penataan saluran air, penguatan struktur dasar jalan, dan peningkatan pengawasan pada proyek jalan baru yang sedang berjalan di area tersebut.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta berjanji akan menindaklanjuti temuan tersebut dalam rapat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada minggu depan





