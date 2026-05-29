Jalan Raya Lenteng Agung Amblas, Polisi Mengerahkan Personel Gabungan untuk Mengatur Arus Kendaraan

Jalan Raya Lenteng Agung di Jakarta Selatan yang sebelumnya terdiri dari tiga lajur kini hanya bisa dilintasi melalui satu jalur. Polisi mengerahkan puluhan personel gabungan untuk mengatur arus kendaraan dan mengimbau masyarakat untuk menghindari ruas jalan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun 3 waduk/embung, 12 polder, dan revitalisasi 8 sungai/kali untuk pengendalian banjir di ibu kota.

Jalan Raya Lenteng Agung di Jakarta Selatan yang sebelumnya terdiri dari tiga lajur kini hanya bisa dilintasi melalui satu jalur. Untuk mengurai kepadatan lalu lintas, polisi mengerahkan puluhan personel gabungan di sekitar lokasi jalan ambles.

Petugas gabungan disiagakan di sejumlah titik, baik tepat di lokasi jalan ambles maupun di ruas jalan sebelum titik kemacetan guna mengatur arus kendaraan. Meski kondisi lalu lintas tersendat cukup panjang, polisi belum menerapkan rekayasa lalu lintas maupun sistem contraflow. Sebab, kendaraan dinilai masih bisa bergerak meski hanya menggunakan satu jalur. Kemacetan disebut mulai terasa sejak jam berangkat kerja.

Polisi memperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan berlangsung hingga sore hari saat jam pulang kantor. Benny berharap pemasangan plat baja di lokasi jalan ambles dapat membantu memperlancar arus kendaraan yang melintas. Di sisi lain, polisi mengimbau masyarakat yang hendak menuju Depok untuk sementara menghindari ruas Jalan Raya Lenteng Agung dan memilih jalur alternatif. Polisi pun menyiapkan sejumlah opsi jalur pengganti bagi pengendara.

Dari arah Pasar Minggu, kendaraan dapat melintas melalui putaran gardu menuju Jalan Mohammad Kahfi lalu tembus ke kawasan Beji, Depok. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga mengungkapkan kronologi jalan amblas di Jalan Raya Lenteng Agung pada Rabu, 27 Mei 2026. Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang sebelumnya hanya tampak bergelombang mendadak ambles hingga membentuk lubang raksasa, Kamis malam, 28 Mei 2026.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun 3 waduk/embung, 12 polder atau sistem tata air pompa, dan revitalisasi 8 sungai/kali untuk pengendalian banjir di ibu kota. Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang amblas pada Jumat, 29 Mei 2026, masih bisa dilalui kendaraan meski hanya menggunakan satu jalur arah Depok. Akibat insiden kebakaran di permukiman warga di kawasan Krendang Barat, Tambora, Jakarta Barat, sebanyak 27 rumah tinggal terdampak dan ratusan warga terpaksa mengungsi.

Viral di media sosial, Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel), arah Depok, amblas. Salah satunya diposting akun Inatagram @ijoeel. Donald Trump menyebar draft damai Iran ke Israel dan sekutu AS saat konflik Timur Tengah memanas, Selat Hormuz jadi sorotan dunia, apa isi draft damai Iran ke Israel? Sejak dilantik menjadi pemimpin tertinggi Iran yang baru menggantikan ayahnya, Ali Khamenei hingga saat ini Mojtaba Khamenei tak pernah muncul di publik.

Kenapa? Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam, membuka kemungkinan menyerang, atau benar-benar menyerang 15 negara selama dua masa jabatannya. Terbaru Oman. Kasus anak bupati di Pekanbaru positif narkoba jadi sorotan usai BNN menyebut hanya terpapar asap ganja di toilet.

Penjelasan itu memicu perdebatan warganet. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Hubungan bilateral Indonesia dan Prancis dinilai baik. Israel disebut mengubah fokus strategi militernya setelah gencatan senjata dengan Iran.

Ketegangan kini meningkat di Gaza, Lebanon, hingga hubungan dengan Turki dan Mesir Pernyataan tersebut disampaikan langsung Mojtaba di tengah ketegangan antara Teheran (Iran) dan Amerika Serikat. Menurutnya Israel sedang mendekat hari-hari terakhir. Iran mengklaim berhasil menggagalkan rudal siluman AS dan melancarkan serangan balasan setelah Bandar Abbas diserang. Ketegangan antara Washington dan Teheran kembali meningkat.

Honor X80 dikabarkan meluncur Juni di China dengan layar 6,8 inci OLED 120Hz, baterai 10.000mAh+, dan chipset Snapdragon 6 Gen 5, siap bersaing di pasar





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jalan Raya Lenteng Agung Polisi Personel Gabungan Kendaraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bendungan Polder Sungai/Kali Banjir Ibu Kota

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jalan Raya Lenteng Agung Amblas Parah, Tiga Jalur Tinggal Satu!Viral di media sosial, Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel), arah Depok, amblas. Salah satunya diposting akun Inatagram ijoeel.

Read more »

Kemacetan terjadi di Lenteng Agung Raya imbas jalan amblasKemacetan terjadi di Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan, imbas jalanan yang amblas di sekitar bus stop TransJakarta SMAN 109 Jakarta.Sejak ...

Read more »

Muncul Lubang Besar di Jalan Raya Lenteng Agung, Ini PenampakannyaKepadatan kendaraan terjadi dari arah Pasar Minggu menuju Depok karena ada lubang besar di Jalan Raya Lenteng Agung.

Read more »

Jalan Raya Lenteng Agung Ditutup Sebagian Akibat Amblas Besar, Pengendara Dipaksa Pilih Rute AlternatifAmblas berukuran tiga meter kedalaman dan empat meter panjang menimpa jalur arah Depok di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 28 Mei 2026. Penutupan sebagian jalan menyebabkan kemacetan, sementara tim evakuasi dan perbaikan bekerja menggunakan eksavator untuk menutup lubang. Pemerintah menegaskan komitmen perbaikan infrastruktur dan peningkatan drainase guna mencegah insiden serupa.

Read more »