Jalan Raya Lenteng Agung Amblas Parah, Presiden Prabowo Subianto Kunjungi Prancis, dan Gelombang Panas Ekstrem di Eropa

Jalan Raya Lenteng Agung di Jakarta Selatan mengalami amblas parah pada Kamis malam, 28 Mei 2026 sekitar pukul 22.30 WIB. Peristiwa ini sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas di jalur penghubung Jakarta menuju Depok tersebut. Jalanan amblas membentuk lubang besar dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter dan panjang mencapai 4 meter.

Jalanan amblas membentuk lubang besar dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter dan panjang mencapai 4 meter. Tidak ada korban jiwa, namun dilaporkan seorang pengendara sepeda motor sempat terperosok ke dalam lubang sebelum akhirnya dievakuasi secara gotong royong oleh warga dan petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta. Demi keamanan dan keselamatan pengendara, sebagian lajur jalan ditutup sementara. Kendaraan yang melintas dari arah Pasar Minggu menuju Depok hanya bisa menggunakan satu lajur sisa secara bergantian.

Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Lawatan ini menandai kunjungan ketiga Prabowo Subianto ke Prancis sepanjang tahun 2026. Kali ini, kunjungan Prabowo bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Beliau juga menyempatkan menunaikan ibadah salat Idul Adha bersama para diaspora di Prancis.

Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Prancis. Seiring hal itu, ia menyambut baik pembentukan France-Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis. Prabowo mengapresiasi dukungan Presiden Emmanuel Macron untuk mempercepat penguatan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Umumnya, umat Muslim dari berbagai negara kembali melakukan ritual lempar jumrah sebagai rukun wajib ibadah haji.

Ini merupakan lontar jumrah kedua merujuk pada lemparan di hari Tasyrik (11 Zulhijah). Pelaksanaannya dilakukan setelah lemparan Jumrah Aqabah pada 10 Zulhijah. Jemaah melontar tiga jumrah secara berurutan (Ula, Wustha, dan Aqabah), masing-masing sebanyak 7 kali lemparan. Lontar jumrah berupa melempar batu kerikil ke tiga tiang (jamarat) di kawasan Mina, Arab Saudi.

Ritual ini dilakukan sebagai simbol penolakan terhadap godaan setan, meneladani tindakan Nabi Ibrahim AS. Lemparan dilakukan satu per satu (tidak boleh langsung melempar 7 kerikil secara bersamaan). Beberapa negara di Eropa dilaporkan mengalami suhu panas ekstrem pada akhir musim semi 2026. Di Paris, Prancis, suhu mencapai 33 derajat celcius.

Kondisi tersebut memaksa otoritas Menara Eiffel menerapkan sejumlah langkah mitigasi darurat untuk melindungi wisatawan dari gelombang panas ekstrem. Gelombang panas ekstrem ini membuat suhu sejumlah wilayah di Prancis melonjak hingga 10 derajat di atas rata-rata. Sementara di Roma, gelombang panas awal musim memecahkan rekor suhu ekstrem di bulan Mei.

Gelombang panas awal musim dipicu oleh massa udara panas dari Afrika Utara yang terjebak oleh sistem tekanan tinggi (kubah panas), yang membuat suhu musim panas datang lebih awal dan lebih tinggi daripada biasanya. Menurut sejumlah ilmuwan, pemicu ekstremnya kenaikan suhu bumi adalah perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memasang instalasi ornamen lampu hias di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis 28 Mei 2026. Bertajuk





