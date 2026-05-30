Jalan Lenteng Agung Amb bruises: Saluran Air Tua Diduga penyebab dan Penanganan Dipercepat

Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok, Jakarta Selatan, ambles pada Jumat 29 Mei 2026. Kerusakan diduga kuat terkait saluran air bawah tanah yang sudah tua. Berbagai upaya penanganan dilakukan oleh Dinas SDA dan Bina Marga dengan penambalan sementara dan perbaikan permanen malam hari. Insiden menimbulkan kemacetan dan kecelakaan pada kendaraan.

Pukul pagi hari, Jumat 29 Mei 2026, Jalan Raya Lenteng Agung (arah Depok), Jakarta Selatan , kembali menjadi lokasi penanganan darurat setelah bagian jalan tiba-tiba ambles.

Kejadian ini memicu kemacetan lalu lintas yang cukup panjang dan menimbulkan risiko kecelakaan. Berdasarkan dokumentasi visual, arbean berat dipakai untuk mengangkat puing-puing dari lubang yang cukup luas. Menurut perwakilan Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Selatan, Santo, lebar lubang mencapai sekitar tiga meter, tinggi tiga meter, dan panjangnya kurang lebih 16 meter. Walau sudah ada penanganan awal dari Bina Marga dengan penebalan aspalcoldmix dan pemasangan rambu, jalan tetap ambles lagi di malam hari.

Rencana perbaikan permanen dijadwalkan mulai malam hari guna mengurangi dampak terhadap kelancaran lalu lintas dimalam hari. Awalnya, laporan tentang jalan yang ambles diterima pada Rabu malam, 27 Mei 2026, dari warga dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Tim Sudin Bina Marga Jakarta Selatan melakukan pemantauan pada Kamis pagi, 28 Mei, dan memberikan perlakuan awal dengan penambalan menggunakan coldmix. Namun karena kerusakan utama diduga terjadi pada saluran air di bawah jalan, mereka berkoordinasi dengan SDA.

Hasil pengecekan SDA menemukan bahwa struktur bawah tanah, khususnya saluran air lama, sudah dalam kondisi kopong. Saluran tersebut, yang构 terbangun lama, dianggap tidak lagi mampu menahan beban keamanan di atasnya akibat aus dan kerusakan saluran yang dialami dari musim hujan. Pihak SDA kemudian menempatkan plat baja sementara di sekitar lokasi untuk menjaga keselamatan lalu lintas. Sayangnya, kondisi jalan memburuk kembali pada Kamis sore, hingga akhirnya pada Jumat pagi ambles menyeluruh dengan lebar tiga meter.

Insiden ini menimbulkan berbagai dampak negatif. Selain mengganggu mobilitas warga, ambles tersebut juga merepotkan sejumlah pengendara. Kecelakaan terjadi ketika seorang pengendara motor terperosok ke dalam lubang. Selain itu, truk milik Sudin SDA Jakarta Selatan yang saat itu sedang mengangkut puing juga ikut jatuh ke dalam lubang yang sama.

Untuk mengatasi situasi, aparat berupaya mengatur lalu lintas dan melakukan penanganan segera. Imbauan diberikan kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu sementara. Pemerintah provinsi dan tingkat kabupaten terkait terus memantau perkembangan dan mengwork together untuk menyelesaikan masalah ini sesuai prosedur teknik. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya pemeliharaan infrastruktur air kotor yang sudah tua di ibu kota agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut di jalanan.





