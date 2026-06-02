Jalan Ambles Lenteng Agung Mulai Bisa Dilalui, Plat Besi Dipasang di Tengah Lubang

Jalan Lenteng Agung di Jakarta Selatan mulai dibuka setelah perbaikan jalan ambles. Warga memanfaatkan jalan kosong untuk bermain sepak bola. Pembukaan molor akibat sterilisasi area.

Jalan Lenteng Agung di Jakarta Selatan mulai bisa dilalui setelah sebelumnya ditutup akibat perbaikan jalan yang amblas. Meski belum dibuka sepenuhnya, suasana di ruas jalan tersebut justru ramai oleh aktivitas warga.

Alih-alih sepi, sejumlah pemuda terlihat memanfaatkan kondisi jalan yang kosong untuk bermain sepak bola. Dengan menggunakan bola plastik dan tanpa perlengkapan khusus, mereka tampak asyik menggiring, mengoper, hingga menendang bola di bawah penerangan lampu jalan. Suasana yang biasanya dipenuhi suara klakson dan mesin kendaraan berubah menjadi riuh sorak-sorai permainan. Tak hanya para pemain, sejumlah warga lainnya juga ikut menikmati suasana tersebut.

Anak-anak hingga orang dewasa terlihat duduk santai di pembatas jalan sambil menyaksikan pertandingan dadakan yang berlangsung. Sejak artikel ini dibuat, jalan Lenteng Agung arah Depok belum dibuka sepenuhnya. Perbaikan jalan yang ambles beberapa waktu lalu masih dilakukan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyampaikan permohonan maaf karena pembukaan jalan molor dari target awal.

Ia menyebut pembukaan jalan baru dilakukan separuhnya di sisi rel kereta pada pukul 08.00 WIB. Budi menjelaskan, keterlambatan pekerjaan perbaikan karena adanya perpanjangan waktu untuk memastikan proses perbaikan dapat diselesaikan secara aman dan optimal sebelum jalan kembali digunakan masyarakat.

"Keterlambatan penyelesaian pekerjaan terjadi karena proses penutupan dan sterilisasi area yang dimulai pada pukul 14.00 WIB. Setelah lokasi dinyatakan aman dan bersih, pekerjaan perbaikan baru dapat dilaksanakan secara penuh pada pukul 16.00 WIB," ujarnya. Ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang sempat ditutup akibat pekerjaan pengecoran akhirnya kembali dibuka untuk umum pada Selasa pagi, 2 Juni 2026. Untuk sementara, plat besi dipasang di tengah lubang sebagai langkah antisipasi agar kendaraan dapat melintas dengan aman.

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan menyeluruh agar jalan kembali normal dan tidak membahayakan pengguna jalan. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintas di area yang masih dalam proses perbaikan





