Jalan ambles di Lenteng Agung menimbulkan kemacetan

Jalan ambles di Jalan Raya Lenteng Agung membuat kemacetan sepanjang dua kilometer. Pengendara harus bergantian melintasi jalan yang rawan kecelakaan itu. Lubang menganga mendadak muncul di Jalan Raya Lenteng Agung, Jumat (29/5/2026). Lubang yang berasal dari jalan ambles itu menimbulkan kemacetan luar biasa. Akses utama dari Lenteng Agung menuju Depok pun tersendat.

Lubang yang berasal dari jalan ambles itu menimbulkan kemacetan luar biasa. Akses utama dari Lenteng Agung menuju Depok pun tersendat. Salah seorang pengendara sepeda motor, Agus, kesal bukan kepalang akibat kemacetan ini. Dirinya yang sehari-hari melintas di Jalan Raya Lenteng Agung untuk bekerja di kawasan Margonda kini menjadi telat.

"Dari JPO depan ISIP sudah macet ini. Biasanya enggak seperti ini," ujar Agus dengan terus menggerutu. Kemacetan ini diperkirakan sejauh dua kilometer. Jalan yang hanya memiliki dua ruas ini membuat kendaraan menumpuk.

Selain itu, sulitnya jalur alternatif menuju Depok dari Jalan Lenteng Agung Raya membuat para pengendara tidak dapat berbuat apa-apa selain bergantian melewati jalan berlubang. Kasatpel Sumber Daya Air (SDA) Jagakarsa, Sartono, mengungkapkan bahwa jalan ambles ini terjadi pada Kamis (28/5/2026) malam. Jalan ambles ini menghasilkan lubang menganga sepanjang 16 meter dengan lebar tiga meter dan kedalaman tiga meter. Jalan ambles ini berada di atas saluran penghubung UI menuju Kali Ciliwung.

Menurut salah satu warga, Yusril, sebelum jalan ambles, dua hari sebelumnya sudah terlihat retakan dan sempat ambles tetapi kecil. Lalu jalan itu dilakukan penambalan pada siang harinya. Namun, saat malam, jalan yang telah ditambal itu ambles. Akibatnya seorang pemotor terperosok pada Jumat subuh.

