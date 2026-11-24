Kejaksaan Negeri Medan menuntut hukuman mati bagi Iswandi dan Darkasyi atas pembunuhan narkotika sabu seberat 50 kilogram di perairan Aceh Utara pada Maret 2026.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Medan, Rahmayani Amir Ahmad, secara resmi menuntut hukuman pidana mati bagi dua terdakwa, Iswandi dan Darkasyi. Tuntutan berat ini disampaikan di ruang sidang Cakra IV Pengadilan Negeri Medan pada Selasa, 24 November 2026. Kedua tersangka ini telah diidentifikasi sebagai nelayan asal Aceh yang terlibat dalam kasus besar penyelundupan narkotika.

Mekanisme Penahanan dan Bukti Pelanggaran

Dasar hukum utama yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum Rahmayani Amir Ahmad untuk menuntut hukuman mati adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tuntutan ini juga mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Deny Syahputra telah mendengar alasan-alasan hukum yang kuat sebelum tuntutan ini dikemukakan.

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Peran Tersangka dan Upah Penyelundupan

Kasus ini bermula ketika Darkasyi ditawari pekerjaan oleh seorang pria bernama Syukur, yang hingga kini masih dalam pencarian oleh pihak berwajib. Kesepakatan kerja tersebut melibatkan pengambilan atau penjemputan sabu seberat 50 kilogram di tengah laut perairan Aceh. Untuk pekerjaan berisiko tinggi ini, Syukur menjanjikan upah sebesar Rp12 juta untuk setiap kilogram sabu yang berhasil dibawa kembali ke darat.

Detail Pelaksanaan Aksi di Perairan Aceh

Darkasyi kemudian merekrut Iswandi untuk ikut serta dalam operasi penyelundupan ini dengan kesepakatan bahwa upah akan dibagi rata di antara mereka. Pada 31 Maret 2026 sekitar pukul 05.45 WIB, saat berada kurang lebih 100 mil dari Pantai Lhok Puuk, keduanya bertemu dengan dua pria berkewarganegaraan asing yang diduga berasal dari Thailand. Para pria asing tersebut menyerahkan dua karung goni berisi sabu kepada para terdakwa untuk diangkut kembali ke darat.

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Penangkapan di Jalan Ulee Rubek Aceh Utara

Kedua terdakwa berhasil membawa barang bukti tersebut hingga tiba di Pantai Lhok Puuk pada Selasa pagi. Mereka membawa masing-masing satu karung goni menuju daratan. Namun, rencana mereka gagal saat berada di sekitar Jalan Ulee Rubek, Dusun Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Polisi yang berjaga di lokasi tersebut langsung menangkap Iswandi dan Darkasyi dan menyita kedua karung goni tersebut.

Posisi Hakim dan Prosedur Pledoi Tersangka

Setelah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Rahmayani Amir Ahmad, Majelis Hakim yang diketuai Deny Syahputra memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Sidang untuk mendengarkan pledoi tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa, 1 Desember 2026. Proses hukum ini merupakan tahap akhir sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir mengenai masa depan kedua terdakwa nelayan tersebut.