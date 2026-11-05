Jaksa Tuntut 11 Tahun Penjara Samin Tan Karena Korupsi Rp17,7 Triliun

Pengadilan Tipikor menjatuhkan tuntutan pidana terhadap pengusaha tambang Samin Tan atas dugaan korupsi pengelolaan batu bara yang merugikan negara hingga Rp17,7 triliun di Kalimantan Tengah.

Jaksa Penuntut Umum secara resmi mengajukan tuntutan pidana terhadap Pengusaha Tambang Samin Tan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp17,7 triliun. Tuntutan ini dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (5/11/2026) dengan rincian pasal-pasal yang dikenakan terhadap terdakwa.

Pengacara publik mendakwa bahwa Samin Tan telah melakukan tindak pidana pencucian uang melalui aliran dana hasil penjualan batu bara ilegal yang mencapai nilai Rp18,1 triliun. Jaksa menegaskan bahwa terdakwa secara sistematis mengalihkan pembayaran ekspor dari pembeli luar negeri ke rekening perusahaan afiliasi guna menyembunyikan asal-usul dana haram tersebut.

Also read Jaksa ke Jokowi: di Ijazah Itu Foto Anda atau Dumatno?

Mekanisme Pencucian Uang Ilegal

Pihak jaksa menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pencucian uang yang dilakukan oleh Samin Tan selama bertahun-tahun. Terdakwa diduga menyamarkan aliran uang hasil penjualan batu bara senilai Rp18,1 triliun melalui sejumlah perusahaan afiliasi hingga pembelian aset properti secara luas di berbagai wilayah.

Penjualan ekspor batu bara tersebut bersumber dari pertambangan di wilayah PKP2B PT AKT yang telah diterminasi dengan total penjualan seluruhnya sebesar Rp18.107.370.569.178,90 atau sekitar 18,1 triliun rupiah. Jaksa mengungkapkan bahwa ekspor ini dilakukan kepada Rescom Mineral Trading FZE (Ltd) sebanyak 5.882.586,74 metrik ton.

Alih-alih menempatkan uang hasil penjualan tersebut ke rekening resmi PT AKT selaku pemilik barang, Samin Tan sengaja mengalihkan pembayaran dari pembeli luar negeri ke sejumlah rekening perusahaan yang ditunjuk oleh terdakwa melalui orang-orang kepercayaannya.

Advertisement

Tujuan utama dari manipulasi rekening ini adalah agar uang hasil penjualan batu bara dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi Samin Tan. Jaksa menyebut bahwa terdakwa menggunakan rekening penampung utama yang berganti secara berkala untuk mempersempit jejak transaksi yang dilakukan.

Jejak Transfer Rekening dan Afiliasi

Dalam periode 2016 hingga 2020, rekening PT AKT digunakan sebagai penampung utama untuk menampung pembayaran dari Rescom Mineral Trading FZE. Namun, pola ini berubah setelah periode tersebut ketika Samin Tan mulai menggunakan rekening perusahaan afiliasi untuk menyamarkan asal-usul dana.

Pada periode 2020 hingga 2023, pembayaran dialihkan melalui rekening PT Beyond Property di Bank BNI Cabang Harmoni. Perubahan pola transaksi ini menjadi salah satu kunci bukti yang diajukan jaksa untuk mendukungan dakwaan pencucian uang.

Selanjutnya, pada periode 2023 hingga 2025, rekening PT Bagas Bumi Persada di Bank BCA Cabang Pasar Jatinegara digunakan sebagai rekening penampung utama. Pengalihan ini menunjukkan pola yang terus-menerus dan terstruktur untuk menghindari pendeteksian oleh otoritas keuangan.

Jaksa juga mengungkap bahwa pembayaran hasil penjualan batu bara dipecah dan ditransfer ke berbagai perusahaan maupun perorangan yang terafiliasi dengan Samin Tan. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Sarana Bakti Angkasa, PT Beyond Property, PT Bagas Bumi Persada, PT Dayak Membangun Pratama, hingga PT Wahana Bangun Kreasi.

Transaksi Internasional dan Pembelian Aset

Selain transaksi lokal, jaksa mengungkap adanya transaksi melalui PT Black Diamond yang menerima aliran dana sebesar 9 juta dolar AS. Uang tersebut kemudian ditarik secara bertahap dalam mata uang rupiah melalui Bank Artha Graha Sudirman sebelum diserahkan kepada Samin Tan di kantor PT AKT.

Advertisement

Samin Tan juga diduga menggunakan uang hasil penjualan batu bara tersebut untuk membeli tanah dan bangunan melalui perusahaan afiliasinya, PT Sarana Bakti Angkasa. Hal ini menjadi bukti konkret atas penggunaan dana haram untuk akumulasi kekayaan pribadi.

Perusahaan tersebut membeli 104 bidang tanah di Desa Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Selain tanah, PT Sarana Bakti Angkasa juga diduga membeli tiga bangunan kantor serta sejumlah unit apartemen di berbagai lantai gedung tinggi.

Rincian aset properti yang dibeli meliputi sebanyak 36 unit di lantai tiga, 43 unit di lantai lima, 49 unit di lantai enam, dan 46 unit di lantai tujuh. Pengungkapan ini menjadi bagian penting dari dakwaan yang menuntut pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa.

Dampak Kerugian Negara dan Proses Hukum

Kasus ini menyoroti seberapa besar dampak korupsi sektor sumber daya alam terhadap keuangan negara. Kerugian negara yang didakwa mencapai Rp17,7 triliun merupakan angka yang sangat besar dan memerlukan proses hukum yang ketat untuk pemulihan aset.

Pengadilan Tipikor Jakarta akan melanjutkan sidang untuk mendengarkan saksi-saksi kunci dan bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh jaksa maupun pembela terdakwa. Proses ini diharapkan dapat mengungkap jaringan lengkap di balik transaksi ilegal tersebut.

Kasus PT Asmin Koalindo Tuhup di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menjadi salah satu contoh kasus korupsi tambang yang melibatkan jaringan perusahaan kompleks dan transaksi lintas negara. Proses hukum ini akan menentukan batas akhir dari tanggung jawab hukum Samin Tan.