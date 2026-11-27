Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dinilai paling maksimal dalam menerapkan restorative justice dan plea bargain, sejalan dengan semangat undang-undang hukum acara pidana baru.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sutikno menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah melaksanakan implementasi restorative justice dan plea bargain secara paling maksimal dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI terhadap kinerja aparat penegak hukum di wilayah ibukota.

Implementasi Hukum Pidana Paling Optimal di Jakarta

Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI secara resmi mengakui bahwa Kejaksaan Tinggi Jakarta memimpin dalam pelaksanaan kedua mekanisme hukum tersebut. Ia menyatakan bahwa jika dilihat dari data implementasi di seluruh provinsi, Jakarta menjadi yang paling efektif dalam menerapkannya. Pengakuan ini disampaikan langsung oleh Habiburokhman di Kantor Polisi Daerah Metro Jaya pada Jumat tanggal 27 November 2026. Langkah ini dianggap sebagai terobosan penting dalam pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru.

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Mekanisme Hukum Baru dan Keadilan Substantif

Restorative justice atau pendekatan hukum berbasis pemulihan merupakan mekanisme yang menekankan pada penyatuan kembali pelaku dan korban ke dalam struktur masyarakat. Konsep ini berfungsi sebagai terobosan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru. Mekanisme ini juga mencakup plea bargain yang memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana. Syarat utamanya adalah adanya sikap kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuan tersebut. Sebagai imbalan atas kepatuhan ini, terdakwa menerima keringanan hukuman yang diatur secara hukum.

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Kesamaan Persepsi Antara Pelaku dan Korban

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sutikno menjelaskan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta KUHAP baru menuntut adanya kesamaan persepsi di antara para aparat penegak hukum. Sutikno menekankan bahwa praktik pelaksanaannya harus menyeimbangkan keberadaan pelaku pidana dengan nasib para korban. Ketika keseimbangan tersebut sudah tercapai, maka rasa adil akan terasa sama kuatnya bagi kedua belah pihak. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif.

Evaluasi Kinerja dan Penguatan Sistem Penegakan Hukum

Sutikno menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Habiburokhman atas dilakukan evaluasi kinerja yang komprehensif terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Menurut Sutikno, adanya penguatan dari Ketua Komisi III DPR RI memungkinkan jaksa untuk menjalankan penegakan hukum dengan tingkat optimal yang lebih tinggi. Hal ini menjadi fondasi strategis untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di masa depan. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif hukum ini dinilai krusial untuk menjaga kredibilitas institusi penegak hukum di tengah masyarakat.