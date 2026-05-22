Jaksa Penuntut Federal Membuka Dokumen Dakwaan Terhadap Raúl Castro

Jaksa penuntut federal di Florida membuka dokumen dakwaan yang menjerat mantan pemimpin Kuba Raúl Castro dan lima orang lainnya terkait dengan insiden penembakan jatuh dua pesawat sipil oleh militer Kuba 30 tahun lalu.

Jaksa penuntut federal di Florida resmi membuka dokumen dakwaan yang menjerat mantan pemimpin Kuba Raúl Castro dan lima orang lainnya pada hari Rabu (20/05/2026). Mengutip Reuters, dakwaan ini terkait dengan insiden penembakan jatuh dua pesawat sipil oleh militer Kuba 30 tahun lalu, di mana pengumuman resmi tersebut disampaikan oleh para pejabat dalam konferensi pers di Miami.

Tuntutan pidana federal terhadap Castro yang kini berusia 94 tahun-saudara laki-laki dari mendiang Fidel Castro dan dipandang luas sebagai salah satu tokoh paling kuat di Kuba-menandai eskalasi baru dalam kampanye tekanan pemerintahan Donald Trump terhadap pemerintah Kuba. Castro sendiri menjabat sebagai presiden Kuba dari tahun 2008 hingga 2018 dan sebagai pejabat tinggi Partai Komunis di negara tersebut dari tahun 2011 hingga 2021.

Castro didakwa di Miami pada 23 April atas satu tuduhan konspirasi untuk membunuh warga negara AS, empat tuduhan pembunuhan, dan dua tuduhan penghancuran pesawat. Seorang hakim kemudian mengabulkan permintaan jaksa untuk membuka dokumen dakwaan setebal 20 halaman tersebut pada hari Rabu. Tuduhan-tuduhan itu berfokus pada keputusan angkatan udara Kuba untuk menembak jatuh dua pesawat sipil yang diterbangkan oleh kelompok pengasingan yang berbasis di Florida, Brothers to the Rescue, pada Februari 1996 yang menewaskan empat orang.

Dokumen dakwaan menyatakan bahwa pesawat-pesawat tersebut berada di luar wilayah udara Kuba pada saat penembakan terjadi. Lima terdakwa lain yang disebutkan namanya diidentifikasi sebagai pilot pejuang Kuba, termasuk satu orang yang awalnya didakwa terkait penembakan tersebut lebih dari dua dekade lalu. Pelaksana Tugas Jaksa Agung Todd Blanche memberikan penegasan keras mengenai komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan bagi para korban. Pihak AS memastikan tidak akan membiarkan kasus ini menguap begitu saja.

"Selama hampir 30 tahun, keluarga dari empat warga Amerika yang dibunuh telah menunggu keadilan," kata Blanche. Blanche menambahkan bahwa pesan yang dibawanya hari ini sangat jelas, di mana Amerika Serikat dan Presiden Trump tidak dan tidak akan melupakan warga negaranya. Masih belum jelas apakah Castro akan menghadapi persidangan, mengingat Kuba tidak mengekstradisi warganya ke Amerika Serikat.

Sebagai perbandingan, mantan pemimpin Venezuela Nicolás Maduro didakwa atas tuduhan narkoba pada tahun 2020 dan awal tahun ini ia ditangkap oleh pasukan AS lalu diterbangkan ke New York untuk diadili, sebuah operasi berani yang berujung pada penempatan pemimpin sementara yang kini bekerja sama erat dengan AS. Ketika ditanya oleh wartawan tentang bagaimana Castro dapat dibawa ke AS untuk menghadapi persidangan, Blanche tidak memberikan rincian apa pun. Namun, ia menekankan keseriusan Departemen Kehakiman.

Blanche menyatakan bahwa Departemen Kehakiman berniat untuk mengadili kasus ini dan mengeklaim ada berbagai cara berbeda untuk membawa terdakwa yang berada di negara lain. Dokumen dakwaan menuduh bahwa Castro-yang memimpin angkatan bersenjata Kuba pada saat itu-melakukan pertemuan dengan para pemimpin militer dan memberi wewenang kepada mereka untuk menggunakan tindakan tegas dan mematikan terhadap pesawat Brothers to the Rescue pada Januari 1996, menyusul beberapa putaran penerbangan sebelumnya oleh kelompok tersebut untuk menjatuhkan selebaran.

"Semua perintah untuk membunuh oleh militer Kuba mengalir melalui rantai komando dengan dan Fidel Castro sebagai pengambil keputusan akhir," kata jaksa penuntut. Dakwaan tersebut juga menuduh bahwa badan intelijen Kuba menugaskan jaringan mata-mata di Florida untuk memberikan informasi tentang Brothers to the Rescue. Beberapa anggota jaringan mata-mata itu telah didakwa lebih dari dua dekade lalu, termasuk satu orang yang dihukum karena konspirasi pembunuhan terkait dengan penembakan jatuh tahun 1996.

"Rezim Castro mendirikan dan mempertahankan kendali atas Kuba dan rakyatnya melalui pemerintahan yang melenyapkan perbedaan pendapat, mempertahankan kekuasaan, wilayah, dan reputasi mereka, serta, melalui penyitaan dan nasionalisasi bisnis swasta, mendanai tujuan-tujuan tersebut," bunyi dakwaan tersebut. Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla langsung mengutuk keras langkah hukum yang diambil oleh pihak AS. Kuba menilai dakwaan tersebut sepenuhnya melanggar hukum internasional dan menegaskan kembali pembelaan diri mereka.

Rodríguez mengulangi argumen lama Kuba bahwa penembakan terhadap penerbangan Brothers to the Rescue dilakukan demi membela diri serta menyebut kelompok tersebut sebagai kelompok teroris. Melalui media sosial X, ia menilai AS tengah mencoba membenarkan agresi yang diintensifkan terhadap rakyat Kuba. Insiden tahun 1996 tersebut melibatkan jet tempur MiG-29 Kuba yang menembak jatuh dua pesawat Cessna yang dioperasikan oleh Brothers to the Rescue, kelompok yang mencari warga Kuba yang mencoba melarikan diri dari negara pulau tersebut menggunakan rakit





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raúl Castro Kuba Penembakan Pesawat Dakwaan Politik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AS Dakwa Mantan Presiden Kuba Raul Castro Terlibat Konspirasi PembunuhanSelain Raul Castro yang kini berusia 94 tahun, jaksa juga mendakwa lima orang lainnya.

Read more »

Eks Presiden Kuba Raul Castro Didakwa AS, Disebut Terlibat Pembunuhan Warga AmerikaEks Presiden Kuba Raul Castro didakwa oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) karena pembunuhan warganya.

Read more »

Eks Presiden Kuba Raul Castro Didakwa AS Lakukan Pembunuhan dan Penghancuran PesawatMantan Presiden Kuba Raul Castro didakwa di Amerika Serikat (AS) atas sejumlah tuduhan, termasuk pembunuhan, demikian disampaikan Departemen Kehakiman AS.

Read more »

Trump sebut tak akan eskalasi terhadap Kuba usai AS dakwa Raul CastroSetelah jaksa federal AS menjatuhkan dakwaan terhadap pemimpin Revolusi Kuba Raul Castro dan sebuah kapal induk AS tiba di Karibia, Presiden AS Donald Trump ...

Read more »