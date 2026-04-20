Jaksa Agung Larang Kriminalisasi Kepala Desa dan Soroti Tantangan Pengelolaan Dana Desa

Jaksa Agung ST Burhanuddin menginstruksikan Kajari agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap kepala desa atas kesalahan administratif dan menekankan pentingnya pembinaan tata kelola keuangan desa.

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan instruksi tegas kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di seluruh Indonesia untuk menghentikan praktik kriminalisasi terhadap kepala desa. Dalam sambutannya pada acara Jaga Desa Award 2026 di Jakarta, beliau menekankan bahwa aparat penegak hukum harus mengedepankan pendekatan pembinaan ketimbang tindakan represif, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan kesalahan administrasi pengelolaan dana desa .

Jaksa Agung menegaskan bahwa kriminalisasi tidak boleh dilakukan kecuali jika ditemukan bukti kuat bahwa dana desa diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Beliau menyatakan tanggung jawab penuh atas tindakan jajaran kejaksaan di lapangan, dan tidak akan segan meminta pertanggungjawaban kepada oknum jaksa yang dengan sengaja menjadikan kepala desa sebagai tersangka hanya karena ketidaktahuan teknis administratif. Dalam paparannya, Burhanuddin menyoroti realitas bahwa banyak kepala desa yang terpilih dari kalangan masyarakat awam dengan keterbatasan pengetahuan terkait tata kelola keuangan negara. Mengelola anggaran sebesar Rp1,5 miliar merupakan tantangan besar bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, Jaksa Agung memerintahkan agar pihak kejaksaan daerah bertindak sebagai pembimbing. Beliau berpendapat bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penggunaan dana desa, pihak yang paling bertanggung jawab secara sistemik adalah Dinas Pemerintahan Desa di tingkat kabupaten, karena instansi itulah yang seharusnya memberikan edukasi dan pengawasan melekat kepada para kepala desa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir tindak pidana korupsi sekaligus memberikan rasa aman bagi perangkat desa untuk bekerja sesuai aturan. Selain isu penegakan hukum di tingkat desa, berbagai peristiwa penting lainnya juga mewarnai dinamika nasional. Mulai dari penangkapan pelaku peredaran uang palsu oleh Bareskrim Polri di Banten, hingga laporan mengenai klaim swasembada beras yang memicu perdebatan di tengah masyarakat. Di sisi lain, dunia hiburan dan komunitas juga mencatat fenomena unik seperti migrasi lebah di Tol Bali Mandara dan kegiatan halal bihalal PDBN di Puncak. Situasi politik pun terus menghangat dengan manuver dari Partai Solidaritas Indonesia serta pernyataan terbuka dari Jusuf Kalla mengenai nasihatnya kepada Presiden ke-7 Jokowi. Tidak ketinggalan, isu global mengenai perubahan iklim yang mengancam Thailand serta kabar pengembangan laptop baru dari Google menjadi topik hangat yang menunjukkan betapa dinamisnya arus informasi terkini. Semua rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa fokus pembangunan, mulai dari level desa hingga kebijakan global, memerlukan perhatian komprehensif agar tidak terjadi penyimpangan di masa depan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jaksa Agung Minta Jajaran Tak Mudah Jerat Kepala Desa jadi TersangkaJaksa Agung ST Burhanuddin mengimbau jajarannya untuk tidak mudah menetapkan kepala desa sebagai tersangka, terutama jika kesalahan yang ditemukan bersifat administratif dan tidak ada bukti penyelewengan dana. Beliau menekankan pentingnya pembinaan bagi kepala desa yang dipilih dari masyarakat awam administrasi dan keuangan.

Jaksa Agung Minta Jajaran Tak Mudah Tetapkan Kades jadi Tersangka, Tidak Boleh Ada KriminalisasiJaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya agar tidak mudah menetapkan kepala desa (kades) sebagai tersangka, selama kesalahan masih administratif.

Jaksa Agung: Jaga Desa komitmen Kejaksaan kawal pemerintahan desaJaksa Agung RI ST Burhanuddin mengatakan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan wujud komitmen Kejaksaan RI dalam mengawal pemerintahan desa agar ...

Jaksa Agung Minta Anak Buahnya Tak Mudah Tetapkan Kepala Desa Jadi TersangkaJaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya tidak boleh ada kriminalisasi terhadap kepala desa jika tiada bukti penggunaan dana desa di luar koridor

Kejaksaan Agung Perkuat Tata Kelola Desa Melalui Program Jaga Desa Award 2026Program Jaga Desa yang diluncurkan Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa mendapat apresiasi positif dari para kepala desa. Program ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan melindungi aparat desa dari oknum yang merusak kinerja, sejalan dengan fokus pembangunan desa dalam program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Jaksa Agung: Jangan Kriminalisasi Aparat Desa, Kecuali Duit Negara Dipakai Nikah Lagi!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

