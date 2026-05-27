Jakpas Perketat Pengawasan Penyembelihan Hewan Kurban dengan 744 Petugas

Pemerintah Provinsi Jakarta melaksanakan pengawasan ketat pada penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dengan menempatkan 744 petugas pemeriksa kesehatan hewan. Peningkatan jumlah hewan kurban menjadi 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing memerlukan pendekatan menyeluruh dari aspek syariah, kesehatan, hingga pengelolaan limbah.

Pemerintah Provinsi Jakarta memberlakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya ini dilakukan dengan menghimpun 744 petugas pemeriksa kesehatan hewan yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Jakarta , termasuk di Kepulauan Seribu.

Tahun ini tercatat peningkatan jumlah hewan kurban yang akan disembelih di ibu kota. Pihaknya menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing, baik yang berasal dari badan usaha milik daerah, Baznas, Bazis, maupun HIPMI. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 160 ekor sapi. Penyerahan hewan kurban dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di beberapa lokasi, salah satunya di Gandaria Utara, Jakarta Selatan.

Lokasi tersebut merupakan kampung yang dinobatkan sebagai juara Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) tingkat Jakarta. Gubernur Pramono Anung juga menyalurkan sapi ke wilayah yang pernah terdampak kebakaran di Jakarta Barat, meski dia sedang menunaikan ibadah haji dan Wakil Gubernur mewakilinya. Rano Karno menekankan perlunya pengawasan lebih ketat mengingat peningkatan aktivitas distribusi, penjualan, penampungan, hingga pemotongan hewan kurban. Dia memperkirakan sekitar 68.000 hewan kurban akan disembelih dalam waktu tiga hari.

Oleh karena itu, seluruh petugas telah dibekali pemahaman tentang prosedur penyembelihan dari sisi syariat, kesehatan, hingga pengelolaan limbah. Pengawasan khusus difokuskan pada pencegahan pembuangan limbah secara sembarangan, termasuk ke saluran air atau sungai. Sesuai Instruksi Gubernur Jakarta Nomor 5 Tahun 2026, warga diminta memisahkan limbah organik dan anorganik. Sekitar 90 persen limbah hasil penyembelihan bersifat organik seperti kotoran hewan, isi perut, dan darah.

Limbah tersebut harus ditampung di lubang khusus, dengan volume minimal 1 meter kubik untuk sapi dan 0,3 meter kubik untuk kambing. Selanjutnya, limbah tersebut dapat diolah menjadi kompos atau pupuk organik. Selain itu, tiap hewan kurban membutuhkan sekitar 500 hingga 1.000 liter air untuk proses pembersihan. Pemeriksaan kesehatan hewan dilakukan secara berlapis, sejak fase antesembelihan (antemortem) hingga pascapemotongan (postmortem).

Hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan disingkirkan dan tidak boleh dikurbankan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menjelaskan bahwa koordinasi juga dilakukan dengan daerah pemasok hewan untuk memastikan semua hewan yang masuk bebas dari penyakit zoonosis seperti antraks dan penyakit mulut serta kuku. Sebanyak 458 sampel darah dan tanah telah diuji di laboratorium untuk memastikan tidak ada indikasi penyakit. Saat ini Jakarta memiliki 484 juru sembelih halal.

Untuk memperkuat kapasitas petugas, tahun ini Dinas KPKP juga menambah pelatihan bagi 80 orang baru





