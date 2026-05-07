Jakmania Kecewa Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Kemenangan Jadi Harga Mati

Keputusan operator kompetisi I.League untuk memindahkan lokasi pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung ke Stadion Segiri , Samarinda, Kalimantan Timur, telah memicu gelombang kekecewaan yang sangat mendalam di kalangan pendukung setia Macan Kemayoran.

Laga yang seharusnya menjadi pesta kandang bagi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 ini justru harus digeser jauh ke luar Pulau Jawa. Hal ini menjadi pukulan telak bagi para Jakmania yang sudah lama merindukan atmosfer pertandingan panas melawan rival abadi mereka di kota sendiri. Ironisnya, Persija Jakarta kini harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka kembali gagal menggelar laga kandang di Jakarta, sebuah tren negatif yang sudah berlangsung cukup lama dan sangat melukai perasaan para pendukungnya.

Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno, dengan tegas menyampaikan bahwa seluruh elemen pendukung Persija merasa kecewa berat atas situasi ini. Menurut Diky, rasa sakit hati para suporter tidak terhindarkan karena sudah tujuh tahun lamanya Persija tidak bisa menjamu Persib Bandung di Jakarta. Terakhir kali pertemuan kedua tim digelar di ibu kota adalah pada tahun 2019, dan sejak saat itu, para Jakmania terus menantikan momen kembalinya duel klasik tersebut ke rumah mereka.

Diky mengungkapkan bahwa kekecewaan ini telah mencapai puncaknya, mengingat besarnya ekspektasi suporter untuk memberikan dukungan langsung dari tribun stadion di Jakarta guna membakar semangat para pemain dalam menghadapi lawan bebuyutannya. Meski merasa terzalimi oleh keputusan operator liga, Diky Soemarno menekankan bahwa Jakmania tetap berusaha untuk ikhlas menerima kenyataan tersebut demi kelancaran kompetisi. Namun, keikhlasan ini dibarengi dengan sebuah ultimatum keras kepada seluruh skuad Persija Jakarta. Bagi Diky, tidak ada kata maaf atau pemakluman atas hasil imbang atau kekalahan.

Ia menegaskan bahwa satu-satunya obat yang mampu menyembuhkan luka kekecewaan Jakmania adalah sebuah kemenangan mutlak atas Persib Bandung. Kemenangan dalam laga sarat gengsi ini bukan sekadar soal tiga poin, melainkan soal harga diri dan pelipur lara bagi ribuan suporter yang merasa terasingkan dari rumah mereka sendiri. Diky meminta agar para pemain Persija Jakarta mampu menyerap energi kekecewaan para pendukungnya dan mengubahnya menjadi motivasi tempur di atas lapangan hijau.

Ia berharap skuad Macan Kemayoran tampil habis-habisan dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi lawan untuk mendominasi permainan. Targetnya sangat jelas, yakni membawa pulang kemenangan dari Samarinda ke Jakarta sebagai bentuk apresiasi kepada Jakmania yang tetap setia mendukung meski dalam kondisi yang sulit. Bagi manajemen dan pemain, pesan dari Ketum Jakmania ini seharusnya menjadi cambuk untuk berjuang lebih keras agar bisa mengobati rasa sedih para pendukung, meskipun kemenangan tersebut mungkin hanya bisa meringankan sedikit beban kekecewaan yang ada.

Lebih dari sekadar rivalitas sejarah, duel antara Persija Jakarta dan Persib Bandung kali ini memiliki bobot strategis yang sangat tinggi dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026. Saat ini, peta persaingan di papan atas klasemen sangat ketat, di mana Persib Bandung dan Borneo FC menjadi kandidat terkuat dengan koleksi 75 poin. Sementara itu, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan perolehan 65 poin.

Secara matematis, Macan Kemayoran masih memiliki peluang untuk melakukan kudeta terhadap kedua tim teratas jika mampu menyapu bersih sisa pertandingan dengan kemenangan. Oleh karena itu, laga di Stadion Segiri nanti akan menjadi titik krusial yang menentukan apakah Persija masih bisa bersaing memperebutkan trofi juara atau justru terlempar dari persaingan utama musim ini





