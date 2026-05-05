Jakmania Jamin Keamanan Bobotoh di Jakarta

Pendiri Jakmania , Ferry Indrasjarief , memberikan jaminan keamanan bagi perwakilan suporter Persib Bandung , yang dikenal sebagai Bobotoh , yang akan hadir di Jakarta untuk menyaksikan pertandingan tandang melawan Persija Jakarta .

Jaminan ini merupakan bentuk timbal balik atas sambutan hangat yang diterima oleh rombongan Jakmania saat bertandang ke Bandung pada pertemuan sebelumnya. Ferry Indrasjarief secara tegas menyatakan bahwa Jakmania tidak akan menghalangi kehadiran perwakilan Bobotoh di ibu kota, melainkan akan memastikan keamanan dan kenyamanan mereka selama berada di Jakarta. Pertandingan yang dimaksud adalah laga Super League 2025/2026 yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 10 Mei 2026.

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjadi kandidat kuat sebagai lokasi penyelenggaraan pertandingan tersebut, yang diperkirakan akan dihadiri oleh kedua kelompok suporter. Ferry Indrasjarief menyampaikan pernyataan ini sebagai bentuk apresiasi atas keramahan yang ditunjukkan oleh para pendukung Persib Bandung. Ia mengingat dengan baik sambutan positif yang diterimanya saat berada di Bandung, bahkan diundang untuk menyaksikan pertandingan bersama kelompok suporter Viking.

Meskipun demikian, Ferry menekankan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari pihak Persib atau Bobotoh mengenai rencana kehadiran mereka ke Jakarta. Ia berharap agar komunikasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk memastikan koordinasi yang baik antara kedua belah pihak. Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa sesuai dengan regulasi Super League musim ini, kehadiran suporter tim tamu secara langsung di stadion masih dibatasi.

Oleh karena itu, jika ada perwakilan Bobotoh yang datang, mereka akan mendapatkan pengawalan khusus dari pihak Jakmania dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama berada di Jakarta. Ferry menceritakan pengalamannya saat bertandang ke Bandung, di mana ia datang tanpa kepastian apakah akan diizinkan masuk ke stadion atau tidak. Namun, ia terkejut dengan sambutan hangat yang diterimanya dari para suporter Persib. Setelah berkoordinasi dengan pengurus Jakmania dan panitia lokal, ia akhirnya dapat menyaksikan pertandingan dari tribun barat.

Pengalaman ini semakin meyakinkan Ferry untuk memberikan jaminan keamanan kepada perwakilan Bobotoh yang akan datang ke Jakarta. Ia berharap agar pertandingan antara Persija dan Persib dapat berjalan dengan lancar dan aman, serta menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara kedua kelompok suporter. Ferry juga mengimbau kepada seluruh anggota Jakmania untuk menjaga sikap dan bertindak santun terhadap perwakilan Bobotoh yang datang ke Jakarta. Ia menekankan bahwa persaingan di lapangan harus tetap diwarnai dengan semangat sportivitas dan persaudaraan.

Selain itu, Ferry juga berharap agar pihak Persib dan Bobotoh dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai rencana kehadiran mereka ke Jakarta, sehingga Jakmania dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk memberikan pengawalan dan pelayanan yang optimal. Ia juga mengapresiasi dukungan dari aparat keamanan yang selalu siap membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban pertandingan. Ferry Indrasjarief berharap bahwa pertandingan ini dapat menjadi contoh bagi pertandingan-pertandingan lainnya, di mana kedua kelompok suporter dapat saling menghormati dan mendukung satu sama lain.

Ia juga berharap agar regulasi Super League dapat direvisi di masa mendatang, sehingga kehadiran suporter tim tamu secara langsung di stadion dapat diizinkan dengan lebih luas. Hal ini akan semakin meningkatkan atmosfer pertandingan dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada tim kesayangan. Ferry Indrasjarief juga menambahkan bahwa Jakmania akan terus berupaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan kelompok suporter lainnya, termasuk Bobotoh. Ia percaya bahwa persaudaraan antar suporter dapat menjadi kekuatan yang positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia





