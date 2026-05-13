Jaket Merah Jaksa menuntut Ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, Sibuk Pidana 18 Tahun

Menuntut dakwaannya terbukti, jaksa Roy Riady menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dengan hukuman 18 tahun penjara. Jaksa menilai Nadiem terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020-2022.

JPU meyakini Nadiem telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yaitu Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan. Jaksa menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, dan menjatuhkan pidana terhadap Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 18 tahun.

Selain itu, Nadiem dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 190 hari pidana kurungan, uang pengganti sebesar Rp 809 miliar, dan Rp 4,8 triliun. Jaksa menilai harta kekayaan Nadiem dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pergantian jumlah uang pengganti ini terjadi jika penagihan tak dilakukan. Jaksa menyakini Nadiem melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dia didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 809,59 juta. Ialah Didakwa memperkaya 12 perusahaan swasta vendor Chromebook. Menurut jaksa, pemilihan Chromebook dilakukan semata-mata untuk kepentingan bisnis Nadiem agar Google meningkatkan investasi dan penyetoran dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang didirikan oleh Nadiem





