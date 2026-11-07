Jakarta Youth Award 2026 Diserahkan kepada Atlet Catur Laysa Latifah

Mahasiswi UNJ sekaligus WGM catur, Laysa Latifah, menerima piala Jakarta Youth Award 2026 dari KMSPJ. UNJ menyatakan siap berkolaborasi dengan JYA.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemuda Jakarta (KMSPJ) menyerahkan piala Jakarta Youth Award (JYA) 2026 kepada atlet catur bergelar Woman Grandmaster (WGM) sekaligus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Laysa Latifah. Penyerahan dilakukan di Ruang Rapat Wakil Rektor I, Kampus UNJ, Jakarta Timur, pada Jumat (6/11/2026).

Ketua Panitia Pelaksana JYA 2026, Kelik Widjonarko, mengonfirmasi penyerahan penghargaan tersebut di Jakarta pada hari Sabtu. Menurut Kelik, penghargaan ini merupakan bentuk dukungan moral bagi generasi muda yang telah menorehkan prestasi di berbagai bidang.

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Laysa Latifah Menerima Piala JYA 2026 atas Prestasi Catur

Laysa Latifah menerima piala JYA 2026 sebagai pengakuan atas prestasinya sebagai atlet catur bergelar WGM. Penghargaan tersebut diserahkan oleh KMSPJ, yang menjadi penyelenggara kegiatan ini.

Kelik Widjonarko berharap semangat Sumpah Pemuda dapat terus berkobar di kalangan generasi muda. Ia juga berharap capaian Laysa dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain agar terus berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

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Panitia menilai penyerahan piala ini bukan sekadar seremoni, melainkan sinyal bahwa prestasi olahraga pelajar dan mahasiswa layak mendapat perhatian dari masyarakat sipil dan lembaga pendidikan tinggi di Jakarta.

Dukungan UNJ dan Gagasan Lomba Ekshibisi Catur

Wakil Rektor I UNJ, Prof. Dr. Ifan Iskandar, memastikan kampusnya siap mendukung dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang dapat mendorong perkembangan potensi generasi muda, termasuk kolaborasi bersama JYA.

Dalam audiensi tersebut, muncul gagasan penyelenggaraan lomba ekshibisi catur yang melibatkan Laysa Latifah dan para pecatur muda Jakarta. Kegiatan ini direncanakan dalam rangka menyambut Dies Natalis UNJ.

Ifan Iskandar menyebut gagasan itu sebagai bagian dari komitmen UNJ untuk terus memberi ruang bagi pengembangan bakat dan minat mahasiswa, khususnya di bidang olahraga prestasi. Ia menegaskan UNJ siap merealisasikan lomba tersebut bersama tim JYA.

Ifan menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertandingan. Kegiatan tersebut juga diharapkan mempertemukan kampus, masyarakat sipil, dan generasi muda dalam menciptakan ruang pengembangan prestasi.

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Daftar Penerima Jakarta Youth Award 2026 Lainnya

Jakarta Youth Award 2026 tidak hanya diberikan kepada Laysa Latifah. Sejumlah tokoh lain juga menerima penghargaan dari KMSPJ dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Penerima lainnya meliputi Ketua Karang Taruna DKI Jakarta Akmal Budi Yulianto, CEO Poskota Dimas Azisoko Harmoko, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia Fathimah Azzahra, serta Wali Kota Administrasi Jakarta Barat Iin Mutmainnah. Penghargaan juga diberikan kepada Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) DKI Jakarta Joshua Franklin J. Oktanatama Siahaan.

Daftar penerima juga mencakup Vice President PT ESG-IN Global Partners Yayang Ruzaldy, Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Yustinus Prastowo, dan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Zuhud Pana Graha.

Laysa Latifah mengaku terkejut sekaligus terharu menerima penghargaan tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada JYA, KMSPJ, dan UNJ yang selama ini mendukung perjalanan prestasinya di dunia catur, serta menyatakan penghargaan itu menjadi motivasi untuk terus mengharumkan nama Indonesia melalui olahraga catur.