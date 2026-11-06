Jakarta Turunkan Kemiskinan 6.500 Jiwa, Stok Pangan dan BBM Aman

Pemprov DKI Jakarta mencatat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 6.500 orang. Gubernur Pramono Anung menegaskan keamanan stok pangan dan BBM serta proyek mangrove.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengonfirmasi penurunan signifikan jumlah penduduk miskin di ibu kota selama periode pertengahan 2026. Data terbaru menunjukkan terdapat pengurangan sebanyak 6.500 orang dari kelompok masyarakat miskin ekstrem, yang menjadi indikator positif bagi perbaikan kesejahteraan warga Jakarta secara keseluruhan.

Penurunan angka kemiskinan ini terjadi seiring dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang mencatat tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen atau setara dengan 22,93 juta penduduk pada Maret 2026, dengan penurunan 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

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Keamanan Stok Pangan dan BBM Dijaga Pemerintah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin ketersediaan bahan pokok dan bahan bakar minyak bagi seluruh warga di wilayah metropolitan. Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada kekhawatiran terkait kelangkaan beras atau BBM di pasar lokal pada akhir 2026 ini. Kondisi inflasi yang terjaga rendah membuktikan bahwa distribusi logistik berjalan lancar.

Stok pangan di Jakarta dinyatakan aman dan dalam kondisi baik oleh otoritas daerah. Gubernur menegaskan bahwa isu-isu negatif seputar kelangkaan komoditas strategis sudah tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan saat ini. Masyarakat dapat menikmati kebutuhan pokok tanpa gangguan supply chain yang signifikan.

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Pengawasan Sampah di Hutan Kota Kepanduan Diperketat

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ditugaskan menuntaskan pembersihan tumpukan sampah liar di kawasan Hutan Kota Kepanduan, Jakarta Utara. Target penyelesaian aksi pembersihan ini harus rampung sebelum akhir tahun 2026 agar ekosistem hutan kota tetap terjaga. Penindakan tegas diperlukan untuk memberantas praktik pembuangan sampah ilegal yang meresahkan lingkungan.

Kawasan Hutan Kota Kepanduan akan diperkuat pengawasannya dengan mendirikan posko gabungan dan pemasangan kamera pengawas CCTV. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya pembuangan sampah liar di masa mendatang. Integrasi teknologi surveillance dengan patroli manusia diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan aturan lingkungan hidup.

Usulan Kebun Raya Mangrove di Kamal Muara

Pemprov DKI Jakarta berencana mengajukan usulan resmi kepada pemerintah pusat untuk mengubah kawasan mangrove di Kamal Muara menjadi Kebun Raya Mangrove Jakarta. Area seluas 50 hektare di lokasi tersebut dipilih karena memiliki vegetasi mangrove yang cukup baik dan layak dikembangkan. Secara keseluruhan, luas mangrove di DKI Jakarta mencapai sekitar 600 hektare.

Kebun Raya Mangrove yang diusulkan akan difungsikan sebagai pusat edukasi lingkungan bagi para pelajar di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi ekosistem pesisir. Pengusulan ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk melestarikan kekayaan alam tropis yang ada.

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Penghargaan Seoul Design Award untuk Taman Bendera Pusaka

Taman Bendera Pusaka di Jakarta berhasil meraih penghargaan bergengsi dari Seoul Design Award pada tahun 2026. Gubernur Pramono Anung menyatakan rasa bangganya atas pencapaian utama yang diraih oleh destinasi wisata publik tersebut. Penghargaan ini mencerminkan kualitas desain dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang telah dicapai pemerintah daerah.

Peraih ranking utama dalam ajang desain internasional ini menunjukkan bahwa standar estetika dan fungsionalitas taman di Jakarta telah diakui secara global. Keberhasilan ini menjadi motivasi bagi peningkatan kualitas ruang publik lainnya di ibu kota. Penghargaan tersebut juga memperkuat citra Jakarta sebagai kota yang mengutamakan keindahan dan kenyamanan warga.