Jakarta Timur Siapkan Liga Aspal Piala Wali Kota di Kampung Melayu Turunkan Tawuran

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin dan Gubernur DKI Pramono Anung sepakat menggelar Liga Aspal di Kampung Melayu sebagai wadah positif bagi pemuda untuk mengurangi tawuran.

Pemerintah Kota Jakarta Timur, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munjirin, secara resmi akan menggelar kompetisi Liga Aspal yang memperebutkan Piala Wali Kota Jakarta Timur. Inisiatif strategis ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menekankan pentingnya pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan positif bagi generasi muda.

Wali Kota Munjirin menyatakan bahwa pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan komunitas Liga Aspal untuk merealisasikan turnamen tersebut dalam waktu dekat. Pernyataan ini disampaikan oleh Munjirin di Jakarta pada Jumat, tanggal 6 November 2026, dengan penuh harapan agar acara tersebut berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan karakter anak muda di wilayah Jakarta Timur. Langkah ini mencerminkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menyediakan wadah yang konstruktif bagi pemuda untuk menyalurkan energi dan bakat mereka.

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Potensi Area Kampung Melayu Untuk Liga Aspal

Gagasan penyelenggaraan Liga Aspal ini bermula dari penemuan potensi area sekitar ring tinju baru yang baru saja diresmikan di kawasan flyover Kampung Melayu. Munjirin menjelaskan bahwa lokasi tersebut memiliki luas area yang cukup signifikan dan dilengkapi dengan akses jalan yang telah diperbaiki serta diaspal dengan baik, sehingga sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai lapangan pertandingan olahraga. Kehadiran jalan aspal yang mulus sebelum menuju area ring tinju menjadi faktor kunci yang memungkinkan diadakannya kompetisi sepak bola jalanan ini.

Konsep ini terinspirasi oleh inisiatif serupa yang sebelumnya digagas oleh Gubernur Pramono Anung di kawasan Menteng Jaya, Jakarta Pusat, pada bulan Juli 2026. Melihat keberhasilan dan respons positif dari kegiatan di Jakarta Pusat, Wali Kota Munjirin memutuskan untuk mengadaptasi dan menerapkan model yang sama di Jakarta Timur, khususnya di lokasi strategis Kampung Melayu. Hal ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam mengembangkan program olahraga berbasis komunitas.

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Founder Liga Aspal, Andicka Prasetia yang lebih dikenal dengan nama panggilan Odoy, menyambut sangat positif rencana kolaborasi antara komunitasnya dengan Pemerintah Kota Jakarta Timur. Ia menekankan bahwa sepak bola memiliki peran vital sebagai sarana pemersatu pemuda dari berbagai latar belakang sosial dan lingkungan pergaulan yang berbeda. Menurut Andicka, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengarahkan energi muda yang potensial ke dalam kegiatan yang lebih produktif, yaitu berkompetisi secara sehat di lapangan, alih-alih terjerumus ke dalam tindakan tawuran yang merugikan.

Harapan Andicka Prasetia Untuk Liga Berkelanjutan

Ia percaya bahwa sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan media efektif untuk membangun karakter, sportivitas, dan rasa persaudaraan di antara para pemuda. Andicka berharap agar Piala Wali Kota Jakarta Timur ini tidak hanya menjadi event satu kali, melainkan dapat menjadi agenda berkelanjutan yang membina anak muda melalui olahraga dan kegiatan sosial lainnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga telah menyetujui rencana ini saat meninjau pemanfaatan ruang publik di bawah jembatan layang, menegaskan bahwa kawasan Kampung Melayu sangat cocok untuk Liga Aspal yang memperebutkan Piala Wali Kota Jakarta Timur.