Jakarta Timur Perkuat Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Sediakan Kantong Terpisah di Permukiman

Pemkot Jakarta Timur berupaya meningkatkan pengelolaan sampah dengan menyediakan kantong sampah terpisah di lingkungan permukiman. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah pemilahan sampah oleh warga dan mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sosialisasi dan partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan program ini.

Antrean panjang gerobak sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) kawasan Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim) menjadi pemandangan yang memprihatinkan. Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan sampah yang semakin kompleks. Upaya ini difokuskan pada pengelolaan sampah berbasis sumber dengan memberikan fasilitas kantong sampah terpisah di lingkungan permukiman warga.

Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar sampah sudah terpilah sejak diangkut ke gerobak, sehingga menghindari pencampuran kembali. Program penyediaan kantong sampah terpisah ini merupakan hasil kerjasama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PT Jakarta Propertindo. Fasilitas ini dirancang untuk memudahkan warga dalam memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum diangkut oleh petugas kebersihan. Munjirin menekankan bahwa keberadaan kantong sampah terpisah adalah kunci untuk memastikan efektivitas proses pemilahan sampah. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan masyarakat dapat mengubah perilaku mereka dalam mengelola sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari skema pengelolaan sampah terpadu yang diterapkan di Jakarta Timur. Sampah anorganik yang telah dipilah akan dikirim ke Pusat Daur Ulang Plastik (PDUP) Ciracas untuk diproses daur ulang. Sementara itu, sampah organik akan diupayakan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat melalui metode komposting atau budidaya maggot. Sampah residu yang tidak dapat diolah akan dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Melalui pendekatan ini, Pemkot Jaktim berharap dapat mengurangi volume sampah yang dikirim ke Bantargebang secara signifikan, sekaligus mengurangi beban fasilitas yang saat ini sudah mencapai batas kapasitasnya. Sebagai tahap awal implementasi, Munjirin memberikan waktu sosialisasi selama dua minggu. Sosialisasi akan dilakukan secara intensif hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Selama periode sosialisasi, warga diminta untuk bermusyawarah dan menyepakati komitmen bersama terkait kewajiban memilah sampah. Munjirin menekankan pentingnya pendekatan partisipatif ini agar kebijakan dapat dijalankan secara konsisten di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa sanksi bagi warga yang tidak memilah sampah akan ditentukan melalui forum warga di tingkat RT dan RW. Munjirin berharap, melalui penyediaan kantong sampah terpisah di permukiman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkat. Kebijakan ini juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPST Bantargebang serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sebelumnya, Pemkot Jakarta Timur telah menggelar rapat monitoring dan evaluasi pengiriman sampah anorganik ke Pusat Daur Ulang Plastik (PDUP) Ciracas. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta terkait pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang yang telah melebihi kapasitas. Pemkot Jaktim juga menjalin kolaborasi dengan Pusat Daur Ulang Plastik (PDUP) Ciracas untuk mengelola sampah anorganik. Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) Bank Sampah di setiap kelurahan, yang telah dibentuk melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor e-0005/SE/2026, juga dioptimalkan perannya. Satgas ini bertugas mengoordinasikan pengiriman sampah anorganik dari Bank Sampah Unit ke PDUP Ciracas, serta melaporkan kegiatan melalui sistem daring yang telah disediakan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Jakarta Timur dalam mengatasi masalah sampah dan mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi warganya. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang





