Jakarta Sky Fun Run 2026: Lari di Koridor 13 Transjakarta Raih Hari Jadi Jakarta

Transjakarta menggelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang Koridor 13 untuk merayakan Hari Jadi Jakarta dan mempromosikan transportasi publik berkelanjutan. Acara ini menggabungkan lari, teknologi, dan lingkungan dengan tema "Running Into Tomorrow".

Transjakarta menyelenggarakan Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang Koridor 13 pada 12 Juli 2026. Acara ini menghadirkan 5.000 peserta untuk merayakan Hari Jadi Jakarta sekaligus mempromosikan infrastruktur transportasi sebagai ruang publik inovatif.

Tema "Running Into Tomorrow" menggabungkan teknologi transportasi modern, gaya hidup sehat, dan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari perayaan HUT Jakarta ke-499 dan menyambut perjalanan menuju usia 500 tahun pada 2027. Jakarta Sky Fun Run 2026 memanfaatkan jalur layang Koridor 13, salah satu ikon transportasi publik di ibu kota. Direktur Bisnis dan Pemanfaatan Aset PT Transportasi Jakarta, Fadly Hasan, menyatakan acara ini menampilkan bagaimana infrastruktur transportasi dapat menjadi bagian ekosistem kota pintar yang inklusif dan berkelanjutan.

Transjakarta, yang dimulai dari kajian pada 2001 dan beroperasi pada 2004, kini telah tumbuh menjadi sistem Bus Rapid Transit (BRT) terpanjang di dunia. Acara ini mengajak masyarakat menikmati Jakarta dari perspektif yang berbeda sambil memanfaatkan ruang transportasi publik untuk aktivitas社区. Program ini juga memuat misi keberlanjutan melalui Gerakan Hijau, termasuk inisiatif Bank Sampah dari Rumah yang mendorong pemilahan sampah di rumah sebagai bagian dari ekonomi sirkular.

Dengan demikian, Jakarta Sky Fun Run 2026 tidak hanya sekadar ajang lari, tetapi juga menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran akan transportasi ramah lingkungan, ruang publik yang sehat, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ekosistem ibu kota





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