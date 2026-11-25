Pemkot Jakarta Selatan menggelar sosialisasi penguatan integritas pengadaan barang jasa untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan langkah strategis melalui sosialisasi bertajuk penguatan pengendalian dan integritas pengadaan barang dan jasa. Kegiatan ini resmi dibuka di Ruang Gelatik Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, pada Selasa (24/11/2026). Inisiatif tersebut bertujuan untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan bagi seluruh warga.

Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menekankan bahwa kualitas pengadaan menentukan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kelengkapan administrasi belaka.

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Pedoman Utama Integritas dan Mitigasi Risiko

Syafrin Liputo menyebutkan terdapat tiga pedoman utama yang perlu menjadi pegangan seluruh jajaran dan penyelenggara pengadaan barang dan jasa di Jakarta Selatan. Tiga pedoman tersebut meliputi penguatan integritas, peningkatan pengendalian dan mitigasi risiko, serta orientasi terhadap hasil dan manfaat bagi masyarakat. Harapan besar adalah agar integritas para peserta semakin menguat setelah mengikuti kegiatan ini.

Komitmen untuk melakukan pengendalian serta mitigasi risiko terhadap pengadaan barang dan jasa diharapkan berjalan seragam dengan orientasi yang sama. Seluruh proses harus tertuju pada hasil atau manfaat nyata yang dapat dinikmati oleh publik. Pendekatan ini menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan.

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Peran E-Audit Dalam Deteksi Dini Penyimpangan

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menuturkan sosialisasi tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi terhadap area yang rawan terjadi penyimpangan. Kegiatan itu juga merupakan rangkaian ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area berisiko yang memerlukan antisipasi dan deteksi dini dari seluruh pihak terkait.

Dhany Sukma menilai pendekatan e-Audit dalam e-Purchasing sangat penting karena sekitar 61,9 persen pengadaan barang dan jasa di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui katalog. Melalui mekanisme e-Audit, maka potensi anomali yang muncul dapat dideteksi sejak awal. Upaya tersebut diarahkan agar anomali tidak berkembang menjadi celah.

Tindakan ini juga menjadi langkah pencegahan dini terhadap potensi korupsi di setiap perangkat daerah maupun unit perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dhany menekankan peran aparat pengawasan intern sebagai mitra yang memberikan peringatan dini dan hadir lebih awal untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Pencegahan Korupsi Melalui Kesadaran Aparatur

Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Selatan M Nirwan Nawawi mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari peran pendampingan, asistensi, dan pencegahan korupsi yang dijalankan oleh Inspektorat di Pemkot Jakarta Selatan. Pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pengawasan semata, tetapi harus dibangun melalui pemahaman, kesadaran, dan komitmen aparatur terhadap nilai-nilai integritas.

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Sosialisasi tersebut diikuti oleh sebanyak 132 peserta dari seluruh organisasi perangkat daerah di Jakarta Selatan. Kegiatan itu turut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten dalam bidangnya masing-masing untuk memberikan wawasan mendalam. Materi yang dibahas meliputi penguatan integritas pengadaan barang dan jasa serta potensi permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaannya.

Pembahasan juga mencakup upaya pencegahan korupsi dan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam konteks Jakarta Selatan. Selain itu, penguatan pengendalian dan integritas untuk membangun Wilayah Bebas Korupsi atau Zona Integritas juga menjadi fokus utama. Sosialisasi ini merupakan langkah nyata untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.