Jakarta Sebagai Role Model Pancasila: Keberagaman dan Penerapan Nilai di Kehidupan Sehari-hari

Pemerintah DKI Jakarta dinilai sebagai role model implementasi Pancasila berkat keberagaman yang menjadi kekuatan utama di kota ini. Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekadar hafalan. Keberhasilan Jakarta dalam mengelola keberagaman menjadi contoh bagi daerah lain.

Pentingnya Jakarta sebagai model implementasi Pancasila dan bagaimana keberagaman di kota ini menjadi kekuatan utama, menjadi fokus utama dalam acara Sosialisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 7 April 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, serta sejumlah pejabat daerah.

Dalam sambutannya, Pramono menekankan peran vital Jakarta sebagai contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas hafalan. Pramono optimis bahwa Jakarta dapat menjadi model percontohan yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Beliau mengungkapkan keyakinannya bahwa melalui pendidikan yang komprehensif, nilai-nilai Pancasila akan tertanam kuat dan menjadi pedoman dalam berkehidupan. \Menurut Pramono, keberagaman yang ada di Jakarta, yang tercermin dalam berbagai kegiatan lintas agama dan budaya di ruang publik, kini bukan lagi menjadi sebuah tantangan, melainkan kekuatan yang mempersatukan masyarakat. Ia menyoroti bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut, yang dulu dianggap mustahil, kini menjadi sangat mungkin terjadi. Keberhasilan ini, menurut Pramono, tak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membuka ruang publik bagi semua golongan masyarakat, serta partisipasi aktif dalam berbagai acara lintas budaya dan agama. Pendekatan ini, lanjutnya, berhasil menumbuhkan rasa memiliki yang kuat terhadap Jakarta sebagai kota bersama, di mana semua warga merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kota ini. Pramono juga menekankan bahwa praktik keberagaman yang berjalan di Jakarta saat ini bisa menjadi contoh konkret dalam memperkuat pendidikan Pancasila, terutama bagi siswa di semua jenjang pendidikan. Penekanan pada pengalaman langsung dan interaksi dalam masyarakat majemuk dianggap lebih efektif daripada hanya mengajar teori di kelas. Pramono menegaskan bahwa pengalaman nyata ini, yang telah diterapkan di Jakarta, telah menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengadopsi cara yang sama. \Pentingnya perayaan Natal juga disinggung, sebagai momen penting yang merangkum sejarah panjang, makna spiritual mendalam, dan tradisi unik di seluruh dunia, yang berpusat pada kelahiran Yesus Kristus. Berbagai kegiatan lain terkait distribusi LPG di Jakarta, evaluasi terhadap tindakan aduan melalui JAKI, serta perkembangan lain di kota Jakarta, termasuk rekomendasi kuliner dan penanganan genangan air, juga menjadi perhatian. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam hal keamanan, infrastruktur, dan pendidikan. Informasi terkini mengenai cuaca, termasuk potensi hujan dan petir, serta langkah-langkah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, juga terus disampaikan kepada masyarakat. Pramono juga menekankan pentingnya penggunaan CCTV di gedung-gedung tinggi sebagai bagian dari upaya peningkatan keamanan. Selain itu, informasi mengenai perkembangan kasus korupsi dan kebijakan terkait harga BBM juga diinformasikan sebagai bagian dari transparansi pemerintah





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

