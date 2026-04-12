Jakarta Raih Posisi Kedua Kota Teraman di Asia Tenggara Tahun 2026

Jakarta menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal keamanan dengan menempati posisi kedua sebagai kota teraman di Asia Tenggara pada tahun 2026 berdasarkan laporan Global Residence Index. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian ini, yang merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kota Jakarta meraih pencapaian gemilang dengan menempati posisi kedua sebagai kota teraman di Asia Tenggara pada tahun 2026. Prestasi ini terungkap dalam laporan Global Residence Index edisi 16 Januari 2026 yang secara komprehensif mengevaluasi tingkat keamanan di berbagai kota di kawasan tersebut.

Singapura menduduki posisi puncak dalam daftar ini, sementara Jakarta berhasil melompat jauh ke posisi kedua, sebuah lonjakan signifikan mengingat posisi Jakarta sebelumnya yang kerap berada di peringkat enam atau tujuh di antara ibu kota negara-negara ASEAN. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan rasa terkejut sekaligus bangga atas pencapaian ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini bukan hanya merupakan hasil kerja keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga berkat kolaborasi erat dengan masyarakat. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemprov DKI, seperti pembukaan lapangan Monumen Nasional (Monas) untuk berbagai kegiatan masyarakat dan penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, telah memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan keamanan dan kondusivitas di kota Jakarta. Perayaan hari besar keagamaan, mulai dari Natal, Imlek, Nyepi, hingga Idulfitri, menjadi bukti nyata toleransi dan keberagaman yang kuat di ruang publik, sekaligus menjadi simbol kekuatan kota Jakarta. \Penghargaan ini, menurut Pramono, menjadi bukti nyata bahwa Jakarta adalah kota yang inklusif dan aman bagi semua warganya. Ia menyoroti bagaimana penyelenggaraan berbagai acara keagamaan yang terbuka dan inklusif telah menciptakan rasa memiliki yang kuat di antara masyarakat. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Pramono juga menceritakan bagaimana seorang menteri dari Singapura, yang merupakan temannya, menyampaikan kekaguman atas cara Jakarta merayakan Imlek. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Jakarta telah berhasil melampaui ekspektasi dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di kawasan tersebut dalam hal toleransi dan keberagaman. Gubernur Pramono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga momentum positif ini dan bersama-sama merawat kondusivitas serta toleransi yang telah terbangun. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan untuk memastikan Jakarta tetap menjadi kota yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang. Pencapaian ini diharapkan dapat memacu pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Pemprov DKI berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik guna menjaga keamanan dan kenyamanan warganya. \Berdasarkan laporan Global Residence Index edisi 16 Januari 2026, Singapura menempati posisi teratas dengan indeks keamanan 0,90, sementara Jakarta meraih skor 0,72. Posisi selanjutnya secara berturut-turut ditempati oleh Bangkok, Vientiane, Hanoi, Kuala Lumpur, Phuket, Ho Chi Minh City, Phnom Penh, dan Manila. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat keamanan di berbagai kota di Asia Tenggara, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kejahatan, infrastruktur, dan stabilitas politik. Keberhasilan Jakarta menempati posisi kedua dalam daftar ini merupakan bukti nyata dari upaya keras pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Hal ini juga menjadi pengakuan atas komitmen Jakarta terhadap keberagaman dan toleransi, yang menjadi nilai-nilai penting dalam membangun masyarakat yang harmonis. Peringkat ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan wisatawan terhadap Jakarta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota secara keseluruhan. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan warga. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai visi Jakarta sebagai kota yang aman, nyaman, dan berdaya saing





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

