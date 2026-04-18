Jakarta Pertamina Enduro Pastikan Langkah ke Grand Final Proliga 2026, Asa Pertahankan Gelar Makin Terbuka

Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro berhasil mengamankan tiket terakhir ke grand final Proliga 2026 setelah tampil dominan di babak final four. Kemenangan krusial atas Jakarta Electric PLN memastikan mereka kokoh di puncak klasemen, membuka peluang besar untuk mempertahankan gelar juara musim lalu.

Jakarta, Kompas.com - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro resmi menjadi kontestan terakhir yang memastikan diri melaju ke babak grand final Proliga 2026 . Kepastian ini didapat setelah sang juara bertahan tampil dominan dan memetik kemenangan krusial pada laga lanjutan babak final four yang berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang, Jumat (17/4/2026).

Hasil ini membuat posisi mereka di klasemen empat besar tidak mungkin lagi terkejar oleh tim pesaing lainnya, sekaligus membuka peluang besar untuk mempertahankan gelar juara yang mereka raih musim lalu. Kemenangan ini merupakan poin keempat dari lima pertandingan yang telah dilalui di fase final four. Perolehan angka tersebut memastikan langkah mereka tak tertahan lagi oleh dua tim di posisi bawah klasemen, yakni Jakarta Electric PLN dan Popsivo Polwan. Keberhasilan ini tentu menjadi bukti konsistensi dan kekuatan tim Pertamina Enduro yang terus menunjukkan performa gemilang di setiap pertandingan. Meskipun pernah mengalami kekalahan di beberapa laga sebelumnya, seperti saat melawan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor akhir 3-0 (25-20, 25-20, 25-17) di GOR Candradimuka Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, pada Kamis (26/2/2026) malam, tim ini mampu bangkit dan menunjukkan mental juara. Megawati Hangestri Pertiwi, salah satu pemain kunci Jakarta Pertamina Enduro, kembali menjadi sorotan dalam penampilan impresif timnya. Aksi gemilangnya di lapangan, termasuk saat melawan Jakarta Electric PLN di GOR Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (12/04/2026), turut berkontribusi besar terhadap kemenangan tim. Meskipun telah meraih gelar juara bersama Jakarta BIN pada tahun 2024, Megawati memiliki catatan tersendiri yang menarik. Ia tercatat belum pernah mengangkat trofi juara saat membela tim Pertamina dalam tiga kali kesempatan final sebelumnya, yaitu pada tahun 2016, 2017, dan 2023. Keikutsertaannya di grand final Proliga 2026 bersama Pertamina Enduro kali ini tentu menjadi momen penting baginya untuk mencetak sejarah baru dan mewujudkan ambisinya meraih gelar juara bersama tim kebanggaan Ibu Kota. Sebelum bentrok di grand final yang akan menggunakan sistem best of three, kedua tim dijadwalkan akan kembali saling berhadapan satu kali lagi pada laga penentuan juara putaran kedua final four, Minggu (19/4/2026). Pertandingan ini diprediksi akan berjalan semakin sengit, mengingat kedua tim sama-sama ingin mengakhiri putaran final four dengan catatan kemenangan dan kepercayaan diri yang tinggi sebelum melangkah ke babak puncak. Semangat juang dan determinasi tinggi yang ditunjukkan oleh para pemain Jakarta Pertamina Enduro sepanjang musim ini memberikan harapan besar bagi para penggemar untuk melihat mereka kembali merengkuh gelar juara Proliga. Perjalanan mereka menuju grand final ini tidaklah mudah, namun dengan kerja keras, strategi yang matang, dan dukungan penuh dari staf pelatih serta suporter, tim ini telah membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan tangguh dalam kompetisi bola voli profesional di Indonesia. Dukungan dari para penggemar melalui fitur Apresiasi Spesial dari Kompas.com diharapkan dapat terus memberikan energi positif bagi tim untuk meraih hasil terbaik di grand final nanti





